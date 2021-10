De Renato Augusto a Giuliano, o peso das contratações do Corinthians na melhora do time

Dos últimos 12 gols marcados pelo Alvinegro, os recém-chegados ao clube tiveram participação direta em dez

Antes apontado como candidato a ficar no meio da tabela e até com um certo risco de rebaixamento, agora, o Corinthians, encorpado com Willian, Róger Guedes, Renato Augusto e Giuliano, dá cada vez mais indícios de que irá lutar por uma vaga direta na Copa Libertadores.

O Timão, que arrancou um empate heroico com o RB Bragantino na noite deste sábado (2), é outro em campo com as novas peças. Um exemplo disso é que desde a chegada de Giuliano, o Alvinegro marcou 12 gols, sendo que em dez deles houve partipação direta de ao menos um dos recém-chegados ao clube:

Roger Guedes (3 gols, 1 assistência)

Renato Augusto (2 gols)

Giuliano (1 gol, 3 assistências)

"Foi um grande jogo. Um espetáculo. O Bragantino é uma equipe muito forte. O resultado não foi o que queríamos, mas depois de tomar 2 a 0, conseguir o empate, com quem entrou mudando, mostra o poder do grupo. Temos grupo para brigar lá na frente. Estamos de parabéns por buscar o resultado", disse Renato Augusto, autor de um dos gols do Timão no empate em Bragança Paulista.



"Temos um time compacto, um time forte, ainda em processo de transição para poder encaixar, mas passo a passo, estamos indo. Estamos começando a encaixar, mas é difícil. Temos um time forte", completou o camisa 8.

O Corinthians volta a campo na próxima terça-feira (5), contra o Bahia, na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília). O Timão é o sexto colocado do Brasileirão, com 34 pontos marcados.