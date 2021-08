Timão e jogador chegam a acerto por contrato de cinco anos, após reuniões durante a semana e rescisão com clube chinês

Corinthians e Róger Guedes acertaram acordo para um contrato de cinco anos entre clube e jogador. Reuniões nesta semana entre o Timão e o estafe do atleta definiram o acerto, agora pendente pelos passos finais antes da assinatura.

Nesta sexta-feira, um deles está sendo concluído. Sob os cuidados do Corinthians, Róger Guedes faz exames médicos em um hospital da capital paulista para depois concluir a transferência.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A negociação avançou nesta semana, porque na segunda-feira (23) Róger Guedes enfim conseguiu um acordo de rescisão amigável com o Shandong Taishan, antigo Shandong Luneng, da China, de seu contrato válido até 2022. As conversas foram conduzidas pelo empresário Paulo Pitombeira, que conversou com os chineses nos últimos sete meses, período no qual o atacante ficou sem jogar, em busca da liberação. O advogado Breno Tannuri também participou ativamente das conversas para que o atleta ficasse livre no mercado da bola.

🔜Róger Guedes-Corinthians: acertados para um contrato de cinco anos.

🏥atacante faz exames médicos nesta sexta-feira para concretizar a transferência.

💬 reuniões nesta semana definiram acordo entre Corinthians e Guedes. Rescisão com Shandong saiu na segunda (23)@GoalBR — Marcelo Hazan (@Marcelo_Hazan) August 27, 2021

Se for aprovado nos exames médicos, Róger Guedes será mais um reforço do Corinthians, depois de Giuliano e Renato Augusto. O Timão ainda tenta Willian, de saída do Arsenal.