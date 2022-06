Corinthians se prepara para vender João Victor na próxima janela; zagueiro é avaliado em 10 milhões de euros

Clubes da Europa, principalmente Portugal, duelam pelo jovem zagueiro brasileiro, que deve ser vendido por cerca de 10 milhões de euros

O futuro de João Victor parece mesmo ser distante do Corinthians. Alvo de diversas sondagens de clubes da Europa, o jogador deve ser vendido pelo Timão na janela de transferências do verão europeu.

De acordo com apuração da GOAL, clubes de Portugal, Espanha, Inglaterra e Itália já conversaram com membros do estafe do zagueiro. Os mais interessados, porém, são Porto, Benfica e Sevilla, como soube a reportagem.

Parte do estafe de João Victor já está em Portugal, inclusive, para negociar diretamente com o Porto, como soube a GOAL. O Corinthians, inicialmente, pedia 15 milhões de euros (R$ 81 milhões), mas o negócio deve rolar na casa dos 10 milhões de euros (R$ 54 milhões).

O valor, inclusive, assustou o Benfica. O clube de Lisboa ainda tem interesse na contratação de João Victor, mas já cogita, se possível, fazer uma oferta apenas em janeiro, na janela de inverno europeia.

Enquanto isso, o Corinthians se prepara para a venda de João Victor. Raul Gustavo deve seguir no clube, apesar de também receber sondagens da Europa pelo seu futebol. Além disso, Bruno Méndez deve retornar ao clube, após o empréstimo ao Internacional.

Em entrevista coletiva no último domingo, o presidente do Colorado, Alessandro Barcellos, confirmou que encerrou as negociações com o Corinthians para uma possível compra do uruguaio: “Estamos encerrando as negociações com o Corinthians. Ele queria ficar, mas vai retornar para lá. Fizemos a maior proposta financeira do clube, mas insuficiente na visão do Corinthians”.