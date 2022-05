Corinthians dá suporte a Willian e confia em permanência do meia até o fim do contrato

Meia-atacante se incomoda com ameaças aos seus familiares e cogita saída do Corinthians, mas recebe suporte da diretoria

O Corinthians não pretende se desfazer de Willian no mercado da bola. A esposa do meia-atacante relatou ataques virtuais de torcedores após o empate contra o América-MG, o que fez o jogador cogitar uma saída do clube. A diretoria, contudo, deu suporte ao atleta e deseja segurá-lo até o fim de seu compromisso, em dezembro de 2023.

Não há intenção do Corinthians em liberá-lo para o futebol europeu neste momento. A GOAL apurou que a cúpula já se sentou com o atleta e reforçou o desejo de tê-lo por mais um ano e meio. O jogador é tratado como nome preponderante pela comissão técnica de Vitor Pereira e pelo departamento de futebol. Há confiança sobre o trabalho do meio-campista.

A diretoria do Corinthians procurou o jogador ainda nesta segunda-feira (30), logo após a informação vinda do exterior de que ele poderia deixar o clube. A conversa foi com o intuito de dar suporte e dizer que pretende seguir com o jogador, bastante chateado com as recentes ameaças aos seus familiares. A GOAL apurou que o teor do papo foi bem recebido pelo meia-atacante.

As ameaças a Willian tornaram-se recorrentes no Parque São Jorge. O meia-atacante recebeu xingamentos da torcida após a estreia do time na fase de grupos da Libertadores. Na ocasião, as mensagens enviadas ao atleta e seus familiares foram levadas à Polícia Civil.

Willian voltou ao Corinthians, clube que o revelou, durante a janela de transferências do ano passado. Desde o seu retorno, fez 35 partidas, com um gol marcado e cinco assistências.