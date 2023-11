Corinthians x Bahia: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (24) na Neo Química Arena; veja como acompanhar na TV e na internet

Corinthians e Bahia se enfrentam na noite desta sexta-feira (24), a partir das 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 35ª do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view, com narração de Gustavo Villani e os comentários de Caio Ribeiro e Ricardinho (veja a programação completa aqui).

No meio da tabela, com 44 pontos, o Corinthians volta a campo após vencer o Grêmio por 1 a 0 na última rodada do Brasileirão. Matías Rojas, que defendeu a seleção do Paraguai nas Eliminatórias, volta a ficar

à disposição do técnico Mano Menezes.

Do outro lado, o Bahia, que abre a zona de rebaixamento, com 38 pontos, pode deixar o Z-4 em caso de vitória. Nos últimos três jogos disputados, foram três derrotas e um empate. Camilo Cándido, que cumpriu suspensão na última rodada, retorna.

Em 58 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 27 vitórias, contra 16 do Bahia, além de 15 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo, Maycon e Renato Augusto; Giuliano, Romero e Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes.

Bahia: Marcos Felipe; Kanu, Vitor Hugo e Rezende; Gilberto, Acevedo (Yago Felipe), Thaciano, Cauly e Camilo Cándido; Biel e Rafael Ratão. Técnico: Rogério Ceni.

Desfalques

Corinthians

Fausto e Gustavo Mosquito seguem no departamento médico, enquanto Caetano e Ruan Oliveira estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, e Bruno Méndez, expulso contra o Grêmio.

Bahia

David Duarte e Everaldo, suspensos, estão fora, assim como Raul Gustavo, lesionado.

Quando é?