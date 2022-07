Corinthians avança em negócio por Fausto Vera, do Argentinos Juniors

Pessoas que estão na negociação acreditam em um desfecho positivo. Genk também tem interesse no volante.

O Corinthians tem um novo alvo no mercado. Depois de contratar Yuri Alberto e encaminhar a chegada de Balbuena, o Timão agora mira a contratação do volante Fausto Vera, de 22 anos, do Argentinos Juniors. O jogador é agenciado por Kristian Bereit, da Stellar Sports.

Conforme soube a GOAL, o Timão já apresentou uma proposta para o clube da Argentina e pessoas que estão na negociação estão confiantes em um desfecho positivo. O valor de um possível negócio fica na casa dos 6 milhões de euros (R$ 32,6 milhões, aproximadamente), como informou previamente o jornalista César Luis Merlo.

A direção do Argentinos Juniors já tem conhecimento da oferta e agora pensa em como responder ao clube. O Timão, por outro lado, tem a concorrência de clubes da Europa. Um dos clubes é o Genk, da Bélgica, que ofereceu praticamente o mesmo montante do clube do Parque São Jorge, e também existe interesse de um time da Inglaterra.

O volante chegaria para suprir uma posição carente do elenco do Corinthians. Hoje, Cantillo, Du e Roni são os mais utilizados, já que Maycon e Paulinho estão lesionados.

Vera é revelado pelo Argentinos Juniors, um dos grandes formadores de estrelas da Argentina. O volante tem passagem por seleções de base e disputou a Olimpíadas de 2020.