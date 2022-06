Corinthians chega a acordo por Yuri Alberto; Ivan e Mantuan serão liberados em troca

Atacante chegará por empréstimo ao Corinthians. Negociação só deve ser anunciada nos dias que antecedem a janela

O Corinthians chegou a um acordo verbal com o Zenit, da Rússia, pela contratação de Yuri Alberto por empréstimo até julho de 2023. O centroavante de 21 anos assinará por empréstimo com os paulistas e terá os direitos econômicos fixados entre 20 milhões de euros (R$ 111 milhões) e 25 milhões de euros (R$ 138,7 milhões), conforme apurado pela GOAL.

O acordo entre o Timão e os russos deve ser anunciado nos próximos dias. O jogador aceitou a oferta salarial feita pelo clube, reduzindo quase pela metade o valor recebido no futebol russo — seu salário no país é de R$ 2 milhões por mês.

No acerto entre Corinthians e Zenit, dois jogadores serão liberados com os direitos econômicos fixados: o goleiro Ivan e o meia-atacante Gustavo Mantuan, que terá o contrato renovado até 2027 antes da troca. Reserva de Cássio atualmente, o primeiro terá os direitos fixados em cinco milhões de euros (R$ 27,7 milhões). Mantuan, por sua vez, terá os direitos fixados entre 10 milhões de euros (R$ 55,5 milhões) e 15 milhões de euros (R$ 83,2 milhões).

O Corinthians só deve liberar os jogadores para viajarem à Rússia após o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, quando a equipe paulistana enfrentará o Santos na Vila Belmiro. A comissão técnica de Vitor Pereira conta com a dupla para o duelo, mesmo depois da vitória por 4 a 0 na partida de ida. Ambos assinarão com os russos até o fim da temporada europeia, em junho de 2023.

Yuri Alberto só ficará à disposição da comissão técnica a partir de 18 de julho, quando a janela de transferências do Brasil será reaberta. O atacante de 21 anos será submetido a exames médicos para assinar com o clube na sequência.

O atacante deixou o Internacional em janeiro deste ano para se transferir para o Zenit por 25 milhões de euros. Ele assinou com o clube até junho de 2027, mas diante da guerra entre Rússia e Ucrânia, preferiu a saída do clube neste momento.

O Inter, inclusive, chegou a demonstrar interesse na contratação do atleta, mas o jogador preferiu a ida para o Corinthians. Yuri Alberto foi revelado pelo Santos, mas atuou no Beira-Rio entre agosto de 2020 e janeiro de 2022.