Corinthians x Atlético-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-17

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (19), no Parque São Jorge; veja como acompanhar na TV

Corinthians e Atlético-MG se enfrentam na tarde desta quarta-feira (19), às 15h (de Brasília), no Parque São Jorge, em São Paulo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

O Corinthians está na liderança do Brasileirão sub-17, com seis pontos. Na rodada anterior, o Timão venceu o Internacional por 3 a 1, enquanto o Atlético-MG, em segundo lugar com quatro pontos, empatou com o América-MG por 1 a 1.

Prováveis escalações

Corinthians sub-17: Matheus Corrêa; Pellegrin, William, Rafael Venâncio e Kaio Henrique; André, Bahia e Yuske; Guilherme Henrique, Beto e Juninho.

Atlético-MG sub-17: Marcos, Lucas, Ronald, João Henrique, Lucas Louback, Denilson, Guilherme, Iury, Mateus Iseppe, Bruno e Luis Gustavo.

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

Quando é?