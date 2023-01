Corinthians acerta venda de Matheus Davó ao Cruzeiro

Clubes retomaram as conversas e acertaram a transferência do atacante em definitivo

Matheus Davó será jogador do Cruzeiro. Depois de idas e vindas na negociação, o Corinthians acertou a venda do atacante para o clube mineiro. A informação foi divulgada pelo GE e confirmada pela GOAL.

O modelo de negócio foi a transferência definitiva, com dinheiro envolvido e a manutenção de um percentual para a equipe paulista. Os valores, porém, seguem mantidos em sigilo.

Essa foi uma grande reviravolta no mercado. Cruzeiro e Davó tinham um princípio de acordo, mas o negócio travou, e o atacante até chegou a ser alvo do Athletico.

O centroavante tinha contrato com o Corinthians até 31 de dezembro de 2023. Ele não estava nos planos do clube para a próxima temporada. Em 2022, ele defendeu o Bahia por empréstimo e esteve presente em 40 partidas, com dez gols marcados e quatro assistências.