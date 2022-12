Athletico-PR negocia por Matheus Davó após fim de conversas entre Corinthians e Cruzeiro

Paranaenses tentam a contratação do atacante, que esteve perto da Raposa, em definitivo

O Athletico-PR negocia a contratação do atacante Matheus Davó, do Corinthians, para a temporada 2023, como soube a GOAL. O atleta, que esteve perto de um acordo com o Cruzeiro recentemente, tem conversas incipientes para atuar na Arena da Baixada.

As tratativas são para uma transferência em definitivo do centroavante de 23 anos. Os moldes do negócio ainda são mantidos em sigilo, mas o clube tenta avançar com o estafe do jogador e busca também a liberação oficial do Corinthians.

Matheus Davó esteve perto de um acerto com o Cruzeiro nessa janela de transferências. Entretanto, divergências entre mineiros e paulistas no negócio — a Raposa tentou modificar moldes previamente acordados e irritou o Timão — acabaram desfazendo as tratativas.

Sem acordo entre os clubes, Matheus Davó passou a negociar com o Athletico-PR, que surgiu como interessado na contratação do atacante. As tratativas iniciaram há pouco, e há outros interessados em contratá-lo, além do clube da Arena da Baixada.

O centroavante tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro de 2023. Ele não está nos planos do clube para a próxima temporada. Em 2022, ele defendeu o Bahia por empréstimo e esteve presente em 40 partidas, com dez gols marcados e quatro assistências.