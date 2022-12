Negociação entre Cruzeiro e Matheus Davó recua, e jogador volta ao Corinthians

Atacante de 22 anos iria se transferir para a Toca da Raposa II em definitivo. As tratativas estão travadas

A negociação entre Matheus Davó e Cruzeiro recuou. O jogador esteve muito perto de fechar com a Raposa, viajando inclusive a Belo Horizonte, mas questões contratuais travaram o negócio. A informação foi divulgada pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pela GOAL.

Agora, as partes veem o negócio como difícil de ser concretizado, mesmo após ser dado como praticamente certo. O jogador tinha dado sinal verde para o negócio, e o Corinthians também.

Ainda soube a GOAL, o estafe do jogador ainda não foi procurado por outro clube para abrir negociação nesta janela de transferências. Sendo assim, no momento, o jogador deve voltar a ser incluído no dia a dia do Corinthians.

Davó tem contrato com o clube paulista até o final de 2023. Em 2022, o centroavante foi um dos destaques do Bahia na Série B, com 10 gols marcados e quatro assistências em 40 partidas.