Corinthians aceita dividir salário de Luan em possível ida para o Grêmio

Timão quer se desfazer de jogador, que não está disposto a abrir mão dos vencimentos até o fim do contrato, em dezembro de 2023

O Corinthians está disposto a dividir o salário de Luan com o Grêmio em uma eventual transferência, como soube a GOAL. O presidente Duílio Monteiro Alves quer liberar o meia-atacante e está disposto a arcar com um percentual do valor até o fim do contrato, em dezembro de 2023.

O jogador de 30 anos recebe R$ 800 mil mensais no Parque São Jorge e não quer abrir mão da quantia. Ele deseja receber o valor integral do vínculo, mesmo em uma possível mudança de clube. Diante disso, o Timão aceita pagar uma parte da remuneração do atleta.

O Grêmio ainda não definiu se fará um investimento por Luan, embora o técnico Renato Gaúcho tenha dito em entrevista coletiva que gostaria de ter o atleta no plantel. O presidente do clube, Alberto Guerra, pediu que o treinador esperasse a partida contra o Bahia, pela Copa do Brasil, para definir a situação.

Há a possibilidade de investimento no atleta, especialmente se o clube tiver de arcar com um percentual inferior ao do Corinthians no salário. A diretoria ainda estuda oferecer um pré-contrato ao jogador de 30 anos, que não entra em campo desde novembro do ano passado, quando defendeu o Santos por empréstimo.

Luan já avisou que aceita até rescindir o contrato com o Corinthians. Entretanto, coloca uma condição: quer receber o valor integral do vínculo. Hoje, o Timão ainda tem um débito com o atleta por causa de atrasos nos direitos de imagem. Ao todo, ele tem mais de R$ 10 milhões para receber no Parque São Jorge.

O recente episódio envolvendo uma agressão ao jogador em um motel da zona oeste de São Paulo faz com que uma saída seja vista com bons olhos pelo atleta, desde que ele siga recebendo o valor integral do salário de R$ 800 mil mensais.