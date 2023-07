Até quando vai o contrato de Luan com o Corinthians?

Jogador do Timão já não atua desde fevereiro de 2022 e se envolveu em polêmica com a principal torcida organizada do clube

Com contrato até o final da temporada de 2023, e totalmente fora dos planos próximos do Corinthians, Luan aparenta se encaminhar para um final trágico com o alvinegro paulista. Aquele que foi cotado com um dos principais jogadores da América em 2017, ao vencer a Libertadores com o Grêmio e ganhar o prêmio “Rei da América”, acumula polêmicas, além de não atuar desde fevereiro de 2022 quando jogou contra o Botafogo de Ribeirão Preto, no Campeonato Paulista daquela temporada.

O atual presidente, Duílio Alves, declarou na última quinta (29), que o clube não possui dinheiro o suficiente para rescindir contrato com o atleta. Uma vez que, caso optasse por colocar um ponto final na relação, seria necessário pagar o montante de R$ 5 milhões – somando seu salário mais encargos, Luan recebe praticamente R$ 1 milhão por mês.

O meia externou a vontade de voltar aos gramados e foi pedido por Luxemburgo que o reintegrassem ao elenco (Luan treina separado do time a mais de um ano), algo que não foi concedido. Em entrevista ao podcast Denilson Show, declarou: “Quando o Vanderlei chegou, fui trocar ideia com ele. Não foi muita ideia, não. Eu só joguei o papo reto e falei: Professor, não precisa contar história triste aqui. Você sabe da minha situação. A única coisa que peço é para você me botar para treinar com o grupo e dar uma oportunidade”.

Luan voltou aos holofotes não pelo futebol que já apresentou, e sim devido as polêmicas. No começo de junho, o jogador teria furado a fila de espera de um luxuoso restaurante em São Paulo e foi expulso do mesmo. O mais recente episódio aconteceu na noite da última segunda (3), quando torcedores da principal organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, invadiram um motel onde Luan estaria e foi agredido. Durante a confusão, o pedido para que o jogador rescindisse o contrato foi pauta da calorosa discussão.