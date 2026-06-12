Coreia reproduz o talismã da vitória... e Son iguala um feito histórico

A seleção da Coreia do Sul teve um início perfeito em sua campanha na Copa do Mundo de 2026, depois de reverter uma desvantagem inicial e conquistar uma vitória valiosa por 2 a 1 sobre a seleção da República Tcheca, em uma partida em que os “Guerreiros do Taeguk” alcançaram um marco notável na história de suas participações na Copa do Mundo, além de um novo feito do capitão da equipe, Son Heung-min.

De acordo com as estatísticas da rede global “Opta”, a vitória sobre a República Tcheca tem um significado histórico especial, pois se tornou a quarta vitória da Coreia do Sul na história da Copa do Mundo conquistada por 2 a 1 após estar perdendo no placar.

A seleção sul-coreana possui apenas 8 vitórias em toda a sua história de participações na Copa do Mundo, e metade delas ocorreu da mesma forma: após conseguir reverter o placar e vencer por 2 a 1, o que reflete a capacidade da equipe de lidar com situações difíceis no maior torneio de futebol entre seleções.

No plano individual, o capitão da seleção sul-coreana, Son Heung-min, continuou a fazer história na Copa do Mundo, ao se tornar o segundo jogador a representar seu país em quatro edições diferentes do torneio.

O ex-jogador do Tottenham Hotspur participou das edições de 2014, 2018, 2022 e 2026, igualando o recorde histórico do atual técnico da seleção, Hong Myung-bo, que defendeu a Coreia do Sul em quatro edições consecutivas entre 1990 e 2002.

Son é considerado um dos maiores astros do futebol asiático da era moderna, tendo desempenhado um papel fundamental na trajetória da seleção de seu país nos últimos anos, além de se tornar um dos jogadores coreanos com maior presença e influência no cenário mundial.