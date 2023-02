Coração e 'gratidão' levaram Marcelo a topar retorno ao Fluminense

Antes de aceitar retorno ao Flu, ideia inicial do lateral era permanecer no futebol europeu

O Fluminense surpreendeu e anunciou oficialmente o retorno do lateral Marcelo, de 34 anos, que estava livre no mercado após rescindir o contrato com o Olympiacos, da Grécia, na última semana. Inicialmente, a ideia do atleta era encontrar uma equipe no futebol espanhol para ficar mais perto da família, mas, segundo pessoas próximas ao jogador, o sentimento de “gratidão” falou mais alto para retornar ao clube que o projetou no futebol mundial.

O Fluminense sonhava com o retorno de Marcelo há um bom tempo, mas só em janeiro desse ano procurou o jogador com maior asserção após rumores de que o clube grego planejava rescindir seu contrato. Além do Tricolor, Botafogo e Cruzeiro também fizeram consultas e, mais recentemente, o Al Nassr da Arábia Saudita, time de Cristiano Ronaldo.

A resposta para os sauditas foi que a prioridade era um retorno ao futebol espanhol para ficar mais perto do filho Enzo, que joga na base do Real Madrid. Por outro lado, o Fluminense intensificou as tratativas nos últimos dias e pegou o jogador pelo “coração”. Além disso, o time das Laranjeiras foi flexível com os pedidos do atleta.

Marcelo assinou um contrato até dezembro de 2024 com possibilidade de ser estendido por mais um ano. O lateral não vai precisar se apresentar de imediato ao clube e foi liberado para ficar na Espanha por pelo menos mais 10 a 15 dias. Ele deseja ficar alguns dias com a família antes de vir ao Rio de Janeiro.

Segundo uma fonte ligada a Marcelo, ele optou por retornar para onde sua história no futebol começou, como forma de gratidão ao Fluminense e com intuito de mostrar que ainda pode jogar em alto nível. Em várias oportunidades, o lateral reforçou o sonho de voltar ao Tricolor um dia ou defender as cores do Botafogo, time do coração de seu falecido avô. A dúvida agora é se Fernando Diniz vai utilizar o jogador como lateral ou meio-campista.

Marcelo vestirá a camisa 12, que estava com Victor Eudes, que fez questão de ceder o número ao novo reforço. Neste sábado (25), o Fluminense também promete uma série de ações no Maracanã para comemorar o retorno de seu 'cria' das categorias de base.