Copa São Paulo: os artilheiros da edição 2022

Maior competição de base do país, a Copa São Paulo de Futebol Júnior volta a ser realizada após dois anos. Em 2021 a competição não aconteceu em decorrência da pandemia de Covid-19.

A Copinha chega com alguns jogadores já com experiência no profissional, como John Kennedy (Fluminense), Vitor Roque (Cruzeiro), Gabriel Silva (Palmeiras), Vinicius Paiva (Vasco), entre outros. A disputa pela artilharia promete ser tão intensa quanto a briga pelo título.

Quem são os artilheiros da Copa São Paulo 2022? A GOAL te mostra.

Copinha 2022: quem lidera a artilharia?

POS. JOGADOR CLUBE GOLS PARTIDAS 1 Figueiredo Vasco 5 2 2 Endrick Palmeiras 4 2 =2 Werik Popó Oeste 4 2 =2 Léo Pedro Resende 4 3 =2 Patrique Linense 4 3 =2 Afonso Monte Azul 4 3 7 Mateusão Flamengo 3 2 =7 Diogo Tocantins Aparecidense 3 3 =7 Guilherme XV de Piracicaba 3 3 =7 Vinícius Paiva Vasco 3 2 =7 Victor Diniz Cruzeiro 3 2 =7 Gabriel da Motta Oeste 3 2 =7 Juan Martínez Fortaleza 3 2 =7 Gabryel Vinicius Ska Brasil 3 2 =7 Julio César Jacuipense 3 3 =7 Rubens Atlético-MG 3 3 =7 João Pedro Nova Iguaçu 3 3 =7 David Benjamim Grêmio Novorizontino 3 3 =7 Matheus Reis Votuporanguense 3 3 =7 Everton Bahia 3 3 =7 Moreira Mirassol 3 3 =7 Marcos Gomiero Votuporanguense 3 3 =7 Rwan Santos 3 3 =7 Ezequiel CRB 3 3 =7 Policarpo Francana 3 3

Quem foi o artilheiro da Copinha em 2020?

O artilheiro da Copinha em 2020 foi o atacante Felipe Micael, que atuava pelo Mirassol. O atacante marcou dez gols em seis jogos. Atualmente, Felipe atua pela equipe do Ceará.