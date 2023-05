Palmeiras x Ferroviária ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam na manhã deste sábado (20), pela 12ª rodada; veja como como acompanhar na TV

Palmeiras e Ferroviária se enfrentam na manhã deste sábado (20), às 11h (de Brasília), no Estádio Jayme Cintra, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Na quarta colocação na tabela com 23 pontos conquistados, o Palmeiras busca a terceira vitória consecutiva na competição após vencer Inter e Cruzeiro nas últimas duas rodadas.

Do outro lado, a Ferroviária é a terceira colocada no Brasileirão, e uma vitória diante do Palmeiras pode colocar a equipe de Araraquara na liderança da competição.

Prováveis escalações

Palmeiras: Kate Tapia, Poliana, Duda Santos, Yamila, Juju, Vitória, Samia, Leticia, Duda, Flávia, Lais.

Ferroviária: Luciana, Daiana, Nicoly, Barrinha, Aline, Ingryd, Larissa, Patricia, Mylena, Gessica, Raquel.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Ferroviária

Sem desfalques confirmados.

Quando é?