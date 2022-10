Copenhague x Manchester City: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

City pode garantir a classificação antecipada às oitavas de final da UCL; veja como acompanhar na TV e na internet

Buscando manter o aproveitamento de 100% na Champions League, o Manchester City enfrenta o Copenhague nesta terça-feira (11), às 13h45 (de Brasília), pela quarta rodada do Grupo G da UCL. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo na TNT, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming.

Veja preço, planos e como assinar a HBO Max

Invicto e na liderança do Grupo G com nove pontos, o City chega embalado com 10 vitórias e três empates nos últimos 13 jogos na temporada. Em caso de novo triunfo, a equipe garante a classificação antecipada às oitavas de final da Liga dos Campeões.

Para o confronto, o técnico Pep Guardiola pode mexer na equipe que goleou o Southampton por 4 a 0 na última rodada da Premier League. Assim, Jack Grealish, Sergio Gomez e Ilkay Gundogan podem retornar ao time titular, enquanto Haaland é tratado como dúvida. Caso seja poupado, - menos provável- Julian Alvarez será o provável substituto.

Do outro lado, o Copenhage, na lanterna do grupo com apenas um ponto, busca a primeira vitória. Até o momento, são duas derrotas e um empate.

Apesar da derrota por 5 a 0 para o Manchester City na terceira rodada, o técnico Neestrup pode repetir a equipe.

Prováveis escalações

Escalação do provável MANCHESTER CITY: Ederson; Cancelo, Dias, Ake, Gomez; Rodri, Gundogan, De Bruyne; Grealish, Haaland, Foden.

Escalação do provável COPENHAGE: Grabara; Diks, Vavro, Khocholava, Kristiansen; Stamenic, Lerager, Claesson; Johannesson, Karamoko, Daramy.

Desfalques

Manchester City

Kyle Walker e Kalvin Phillips, lesionados, estão fora.

Copenhage

Akinkunmi Amoo e Zeca, no departamento médico, seguem como desfalques.

Quando é?

• Data: terça-feira, 11 de outubro de 2022

• Horário: 13h45 (de Brasília)

• Local: Estádio Parken – Copenhaga, DIN

• Arbitragem: ARTUR DIAS (árbitro), RUI TAVARES e PAULO SOARES (assistentes), FABIO VERISSIMO (quarto árbitro) e TIAGO MARTINS (AVAR)