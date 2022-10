Manchester City 4 x 0 Southampton: goleada, mais um de Haaland e liderança temporária

Time de Pep Guardiola atropelou os Saints, que vivem má fase no campeonato inglês

A 10ª rodada da Premier League começou sem muitas surpresas. Para variar, o Manchester City ganhou e Erling Haaland marcou mais um gol. A vítima da vez foi o Southampton, que perdeu por 4 a 0 e ofereceu pouca resistência ao atual campeão inglês.

O time de Pep Guardiola entrou em campo com poucas alterações. A maior delas, talvez, foi o posicionamento de Manuel Akanji na lateral-direita.

O City encaminhou a vitória já na primeira etapa. Aos 20 minutos, João Cancelo abriu o placar, com passe de Phil Foden. O mesmo Foden balançou as redes 12 minutos depois, com passe de Kevin de Bruyne.

Já no segundo tempo, Rodri encontrou Riyad Mahrez, que marcou o terceiro gol, logo aos quatro minutos de bola rolando. E para fechar o placar, faltava o gol de Haaland, e ele marcou. Aos 20 minutos da segunda etapa, João Cancelo encontrou Haaland, que não perdoou e deu números finais à partida.

A superioridade do Man City foi clara: 66% de posse de bola, 21 finalizações, sendo oito no alvo. Os Saints, por outro lado, só finalizaram cinco vezes e não acertaram o gol de Ederson nenhuma vez.

Com a vitória, o City assumiu a liderança provisória do campeonato, com 23 pontos. Ela pode se tornar permanente caso o Arsenal não vença o Liverpool no domingo (9). Já o Southampton está com apenas sete pontos e ocupa a 16ª posição.