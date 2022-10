Manchester City 5 x 0 Copenhague: gols de Haaland, goleada ao natural e classificação encaminhada na Champions

O início de temporada tem sido excelente para o time treinado por Pep Guardiola

Os jogos do Manchester City nesta temporada 2022/23 passaram a ser garantias de duas coisas: gols e gols de Haaland. Contra o Copenhague, pela terceira rodada da fase de grupos da Champions League, não foi diferente. Goleada por 5 a 0, sendo dois tentos anotados pela jovem sensação norueguesa.

Com 100% de aproveitamento na competição europeia, o City deixou sua classificação para as oitavas de final praticamente encaminhada: chegou a 9 pontos, oito de vantagem em relação ao terceiro e quarto colocados de sua chave (Sevilla e Copenhague), sendo que faltam mais 9 pontos a serem disputados.

Dentro do campo do Etihad Stadium, na Inglaterra, o protagonismo ficou mesmo com Haaland. O norueguês marcou o primeiro e segundo gols, ainda no primeiro tempo, e só não fez mais um hat-trick porque o terceiro tento do City foi marcado contra, pelo zagueiro Davit Khocholava. Mahrez, em pênalti convertido na segunda etapa, e Julián Alvarez completaram o marcador para a equipe de Pep Guardiola.

Ao somar mais uma goleada para a sua conta em 2022/23, logo na sequência de um histórico 6 a 3 sobre o arquirrival United na Premier League, o City se colocou como um dos dois melhores ataques do futebol europeu nesta primeira metade de campanha. Foram 41 gols dos azuis, apenas um a menos do que o Bayern. No entanto, já que disputou um jogo a menos em comparação aos alemães, a média dos Citizens por partida é ligeiramente superior: 3,42 a 3,23.

Individualmente é que não há conversa. Com 19 tentos nesta temporada, Haaland é o maior goleador considerando as competições disputadas por clubes das cinco principais ligas do futebol europeu.