Onde será a final da Copa Sul-Americana 2021?

Conmebol divulgou estádio que receberá a grande final do torneio

Segunda maior competição continental de clubes da América do Sul, a Copa Sul-Americana de 2021 vem servindo nos últimos anos para simbolizar a ascensão de vários clubes bem organizados, bem como contém algumas das camisas mais pesadas do planeta. E a expectativa de todas as torcidas é conseguir o título e a vaga para a Copa Libertadores de 2021.

A final do torneio vem sendo disputada em jogo único desde a edição de 2019, quando o Independiente del Valle se sagrou campeão sul-americano batendo o Colón em Assunção. Em 2020, o Estádio Mario Alberto Kempes foi o palco do duelo entre Defensa y Justicia e Lanús, que culminou com o título do time então comandado por Hernán Crespo.

Na atual edição, torcedores de Bahia, Ceará, Athletico-PR, Corinthians, Atlético-GO, RB Bragantino, Grêmio, Peñarol, Independiente, Libertad e todos os demais envolvidos já sabem onde possivelmente assistirão suas equipes irão atuar na grande decisão.

Assim, a Goal preparou uma matéria contando tudo sobre a sede da final da Copa Libertadores 2021: quando e onde o jogo será disputado? Quais eram os estádios candidatos a sediar a final? Confira.

Onde será a final da Copa Sul-Americana de 2021?

O mítido Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, será o palco da finalíssima da Copa Sul-Americana de 2021. A bola rolará no palco uruguaio no dia 6 de novembro de 2021, um sábado, para a decisão do campeão do torneio. A Libertadores também será disputada no Centenário.

Com capacidade para mais de 60 mil pessoas, a expectativa é que até a data da final seja possível o estádio receber torcedores uruguaios e das equipes envolvidas na decisão. A Conmebol não confirmou a presença ou não de público na finalíssima da competição. Desde março de 2020, todos os jogos da competição foram disputados com portões fechados.

🤩 O palco da decisão!



🏟️ A Final Única da CONMEBOL #Sudamericana 2021 será no estádio Centenário de Montevidéu, no Uruguai, dia 6 de novembro! #GrandeConquista

Palco da final da Copa do Mundo de 1930, o primeiro mundial, é casa do Nacional e foi por muito tempo casa do Peñarol. Em 2016, o time aurinegro deixou o lendário estádio para atuar em sua nova casa, o Estádio Campeón del Siglo. Assim, pode voltar a disputar um título em sua velha casa, caso chegue à final. O Centenário também é palco para jogos de equipes menores no país.

Quais estão concorriam para sediar a final da Copa Sul-Americana de 2021?

O Estádio Centenário "furou a fila" dos interessados em sediar a final da Copa Sul-Americana. O palco não estava na lista preliminar das sedes que disputavam a final deste ano do torneio sul-americano.

A escolha do Uruguai como sede da final da Copa Sul-Americana (e da Copa Libertadores, que também será no Centenário) em 2021 foi justificada pela Conmebol pelo combate do país à pandemia de Covid-19.

"O Conselho da Conmebol decidiu designar a capital uruguaia como sede das finais únicas dos dois torneios de clubes mais importantes da América do Sul. Devido às circunstâncias excepcionais causadas pela pandemia de Covid-19 e procurando as melhores condições sanitárias possíveis, o Conselho adoptou a decisão tendo em conta principalmente a situação da epidemia projectada para novembro. Nesse sentido, o Uruguai planeja vacinar um alto percentual de sua população até julho, o que colocaria este país entre os mais seguros do continente nas datas previstas para as finais", explicou a entidade em nota.

A lista inicialmente divulgada pela Conmebol tinha os seguintes estádios:

Estádio Libertadores de América - Avellaneda, Argentina

Estádio Presidente Perón - Avellaneda, Argentina

La Bombonera - Buenos Aires, Argentina

Estádio Monumental de Núñez - Buenos Aires, Argentina

El Nuevo Gasómetro - Buenos Aires, Argentina

Estádio Único - Santiago del Estero, Argentina

Mané Garrincha - Brasília, Brasil

Arena da Baixada - Curitiba, Brasil

Castelão - Fortaleza, Brasil

Beira-Rio - Porto Alegre, Brasil

Maracanã - Rio de Janeiro, Brasil

Fonte Nova - Salvador, Brasil

Estádio Nacional - Santiago, Chile

La Casa Blanca - Quito, Equador

Curiosamente, a escolha do Uruguai como palco das duas principais competições de clubes em 2021 acontece após o governo uruguaio intermediar a doação de vacinas da CoronaVac para a Conmebol. A entidade pretende vacinar atletas e demais funcionários de todos os clubes e seleções envolvidas em suas competições. O Atlético-GO foi o primeiro time brasileiro a receber a primeira dosa do imunizante.

Onde será a final da Sul-Americana de 2022?

A final da atual sequer aconteceu e a Conmebol já decidiu se planejar para a edição seguinte. Além da decisão de levar a decisão de 2021 para o Uruguai, a entidade já confirmou a sede da finalíssima de 2022.

O Estádio Mané Garrincha, em Brasília, será o segundo brasileiro a receber uma final de competição continental nesse novo modelo, após o Maracanã receber a disputa entre Santos e Palmeiras, em 2020.