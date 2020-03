Onde assistir a Náutico x Fortaleza, pela Copa do Nordeste?

Equipes entram em campo neste sábado (14), às 18h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Neste sábado (14), o vai a Recife enfrentar o , no Estádio dos Aflitos, em partida válida pela sétima rodada da . O duelo terá transmissão ao vivo pelo Youtube, no canal oficial da competição, e pelo Live FC, plataforma de streaming.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Náutico x Fortaleza DATA Sábado, 14 de março de 2020 LOCAL Estádio dos Aflitos - Recife, PE HORÁRIO 18h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Náutico e Fortaleza medem forças nos Aflitos, pela Copa do Nordeste/ Foto: Léo Lemos/Náutico Capibaribe

A partida terá transmissão ao vivo pelo Youtube, no canal oficial da competição, e pelo Live FC, plataforma de streaming. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

NÁUTICO

Em segundo lugar do grupo B,o Náutico recebe o Fortaleza para quem sabe assumir a ponta da tabela. Para a partida, o clube pernambucano deve ter o retorno de peças importantes. O atacante Gillermo Paiva, o zagueiro Diego Silva e o volante Djavan voltaram a fazer trabalhos leves com bola e podem pintar na equipe titular. Por outro lado, Kieza sentiu o tornozelo esquerdo e é dúvida para a partida.

Provável escalação do Náutico: Jefferson; Hereda, Diego Silva, Ronaldo Alves e Wilian Simões; Luanderson, Djavan e Jean Carlos; Erick, Jhonnatan (Guillermo Paiva) e Kieza

FORTALEZA

Em situação parecida com o Náutico na competição, o Fortaleza está um ponto atrás do -PB, líder do grupo A. Assim, uma vitória dará à equipe de Rogério Ceni a chance de assumir a ponta da tabela e praticamente garante a equipe na próxima fase do torneio.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Paulão, Bruno Melo e Carlinhos; Juninho, Nenê Bonilha, Romarinho e Marlon; Wellington Paulista e Osvaldo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA 2x3 Náutico Copa do Nordeste 4 de março Náutico 2x2 Retrô Campeonato Pernambucano 8 de março

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Náutico Copa do Nordeste 21 de março 16h (de Brasília) Salgueiro x Náutico Campeonato Pernambucano 29 de março 16h (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 1x0 Copa do Nordeste 7 de março Fortaleza x Pacajus 11 de março

Próximas partidas