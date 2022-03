Ranking da Fifa atualizado

O ranking de seleções da Fifa existe desde o ano de 1992. Em 2018, ele sofreu uma grande transformação em seus critérios, e um novo sistema de pontuação passou a ser utilizado para rankear as seleções. A lista serve, entre outras coisas, para definir os cabeças de chave dos grupos da Copa do Mundo.

A seleção brasileira é a equipe que esteve mais tempo na liderança do ranking. O Brasil ficou na primeira posição 154 vezes. Porém, o time pentacampeão do mundo não ocupa a liderança desde o ano de 2017.

A Bélgica assumiu a ponta do ranking em outubro de 2018, quando ultrapassou a França, que tinha conquistado a Copa do Mundo daquele ano. Desde então, os belgas não perderam mais a primeira colocação. Atualmente, o Brasil é o segundo colocado.

A Fifa irá atualizar o ranking antes do sorteio dos grupos da Copa do Mundo do Qatar, que ocorre na próxima sexta-feira (1). Independente disso, os oito cabeças de chave para o Mundial estão definidos. Além do país sede, são cabeças de chave os sete primeiros colocados do ranking da Fifa. A Itália, que seria cabeça de chave, não se classificou para o Mundial.

No pote 1 do sorteio, estarão: Qatar, Bélgica, Brasil, França, Argentina, Inglaterra, Espanha e Portugal.

Veja como está o ranking da Fifa atualmente:

1 - Bélgica

2 - Brasil

3 - França

4 - Argentina

5 - Inglaterra

6 - Itália

7 - Espanha

8 - Portugal

9 - Dinamarca

10 - Holanda

11 - Alemanha

12 - México

13 - Estados Unidos

14 - Suíça

15 - Croácia