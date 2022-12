Copa do Mundo com 48 seleções vai ter grupos com três ou quatro times? Qual será o formato?

Entenda o novo formato de disputa do Mundial - que já entrará em vigor para 2026

É oficial: a Copa do Mundo do Qatar será a última com 32 seleções. A partir de 2026, teremos 48 equipes disputando o Mundial.

O que falta ser definido é o formato de disputa da 'nova Copa do Mundo'. Em entrevista coletiva, o presidente da Fifa Gianni Infantino confirmou que os moldes do torneio ainda não estão definidos.

"Quando anunciamos a Copa do Mundo com 48 times, falamos que seria com 16 grupos de três. Mas vamos rediscutir," confirmou o suíço. "Depois do sucesso dos grupos de quatro nesta Copa, vamos rediscutir. Os grupos de quatro foram incríveis."

Inicialmente, o plano da entidade era de formar 16 grupos com três times cada. Outra opção é manter os grupos com quatro seleções, mas aumentar o número de chaves para 12. Ainda não há uma definição sobre o número de grupos das Copas com 48 times.

Outro plano citado pelo ex-treinador do Arsenal e atual diretor do desenvolvimento de futebol da Fifa, Arsène Wenger, era de disputar a Copa dividida em dois lados de 24 seleções. Tal ideia, porém, parece ter sido descartada.

E o mata-mata? Como fica?

Também não existe uma definição sobre o futuro formato da fase de mata-mata da Copa do Mundo.

A indefinição é se a Fifa manterá a fase final com 16 classificados, no formato em que estamos acostumados, ou criará uma nova fase de 16-avos de final, com 32 seleções classificadas para o mata-mata. Também não existe um consenso.