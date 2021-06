Veja como assistir aos duelos da maior competição de clubes do Brasil pela plataforma

E temos mais novidades no catálogo de plataformas que estão transmitindo jogos de futebol . A Amazon Prime Video, serviço de streaming da gigante da Internet, firmou um acordo com a Premiere e exibirá duelos do Brasileirão em seu serviço.

Segundo informado pela própria Amazon, ela poderá exibir confrontos válidos pelas Séries A e B do Brasileirão, bem como Copa do Brasil e alguns dos estaduais. Além de ser assinante da Amazon Prime Video, quem tiver interesse na plataforma ainda precisará assinar o serviço do Premiere por R$ 79,90 mensais.

📢 A temporada de clássicos vai começar! 📢

O @canalpremiere chegou ao Prime Video Channels, e eu me sinto pronto pra maratona de gols. Você também tá dentro, né, @A10imperador ? pic.twitter.com/LTY5ABuUcR — Amazon Prime Video Brasil (@PrimeVideoBR) June 11, 2021

Trata-se, então, da disponibilização do catálogo do Premiere em um dos mais populares serviços de streaming do mercado. Mesmo assim, os jogos envolvidos no acordo ainda serão exibidos no Premiere, via pay-per-view, bem como pelo GE , para assinantes do serviço.

Assim, pode pintar a dúvida: como assistir aos jogos do Brasileirão na Amazon Prime Video?

Como assistir ao Brasileirão pelo Amazon Prime Video?

A transmissão dos jogos do Brasileirão na Amazon Prime Video é simples e precisa de alguns simples passos (se você já for assinante da Amazon Prime Video, vá direto para o passo 5):