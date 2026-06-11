Conversas oficiais... Mourinho abre as portas da Premier League para Arbeloa

Uma reportagem divulgada nesta quinta-feira afirma que a contratação do português José Mourinho como técnico do Real Madrid aproximou Álvaro Arbeloa, ex-treinador do time, de uma oportunidade na Premier League.

Um clube inglês está atualmente negociando com Álvaro Arbeloa para que ele seja seu novo técnico na próxima temporada.

De acordo com o jornal “The Athletic”, o Fulham manteve conversações com Álvaro Arbeloa sobre o cargo de técnico, que ficou vago após a saída de Marco Silva.

O técnico espanhol de 43 anos está disponível após deixar o Real Madrid e se reuniu com dirigentes do Fulham para discutir a possibilidade de assumir o comando da equipe.

Marco Silva deixou o Fulham após cinco temporadas de sucesso para substituir José Mourinho à frente da comissão técnica do Benfica.

Enquanto isso, Mourinho substitui Álvaro Arbeloa, que em 12 de janeiro passado assumiu o cargo de técnico do Real Madrid no lugar de Xabi Alonso.

O Fulham terminou em 11º lugar na última temporada da Premier League, com 52 pontos.