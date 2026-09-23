"Conversa fiada e absurda": Van Dijk acerta as contas com os jornalistas após rumor da partida contra Marrocos

Virgil van Dijk, astro da Holanda, explodiu de raiva em uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira, por causa de um boato que o perseguiu após a partida contra Marrocos na Copa do Mundo de 2026.

Depois de ter sido acusado pela imprensa holandesa de ser um dos responsáveis pela eliminação da Holanda nas oitavas de final da Copa do Mundo diante de Marrocos (1 a 1, 3 a 2 nos pênaltis), Virgil van Dijk falou à imprensa nesta quarta-feira.

Em uma coletiva de imprensa realizada ao lado de seu novo treinador, Xavi Hernández, antes do confronto contra a Alemanha amanhã pela Liga das Nações da Europa, o zagueiro de 35 anos respondeu ao boato que afirmava que ele havia sugerido a Ronald Koeman, ex-treinador da equipe, jogar com cinco zagueiros contra Marrocos.

Virgil disse: "Um de seus colegas (Valentijn Driessen, jornalista do jornal De Telegraaf) alegou que eu sugeri jogar com cinco zagueiros contra Marrocos. Isso é uma bobagem. Essa história foi inflada de forma exagerada, como se fosse o motivo da nossa eliminação. Não foi assim".

E prosseguiu: "O plano tático não é da minha competência e, no momento, não penso em jogar com cinco zagueiros. Todo tipo de besteira se espalhou, e isso acontece com muita frequência".

Van Dijk completou: "Koeman e eu fomos escolhidos como culpados, como se tivéssemos destruído o futebol holandês".

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Em seguida, Virgil van Dijk dirigiu-se diretamente a Valentijn Driessen, o jornalista que lançou o boato, dizendo: "Você disse que eu destruí o futebol holandês, mas você não sabe nada sobre isso".

E continuou: "Eu não decidi que a seleção holandesa jogasse com cinco jogadores".

O zagueiro do Liverpool também expressou seus sentimentos e seu descontentamento por ser tratado, em sua opinião, de forma diferente na Holanda, ao dizer: "Você e seus colegas contribuem para isso. Vejo uma diferença na forma como sou visto na Holanda e no resto do mundo. Se vocês analisarem a minha carreira... todos nós devemos ser julgados da mesma maneira. Não sinto que sou julgado como qualquer outra pessoa".