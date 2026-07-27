Apesar de ser um dos países anfitriões do Campeonato da Europa de 2028, a Inglaterra não terá um lugar automático na fase final, num paradoxo que gera polémica face ao que aconteceu com a Argentina no Mundial de 2030.

Enquanto a seleção inglesa terá de disputar a qualificação para o torneio que organiza em casa, a Argentina garantiu a sua presença no Mundial de 2030 apenas por acolher um único jogo na edição do centenário da competição.

Segundo o jornal britânico "The Sun", este paradoxo surge num momento em que milhões de adeptos assinaram uma petição a exigir que a Argentina, campeã do Mundial de 2022 no Catar, seja impedida de participar nos próximos torneios, apenas para se surpreenderem ao saber que o seu apuramento para o Mundial de 2030 já está garantido, com quatro anos de antecedência, apesar de a seleção acolher apenas um jogo inaugural.

Como se sabe, a Espanha, Portugal e Marrocos são os anfitriões da fase final do Mundial de 2030 e já garantiram o seu apuramento direto. Porém, a maior polémica reside na atribuição de lugares automáticos também à Argentina, ao Uruguai e ao Paraguai, apenas por acolherem os jogos inaugurais das suas seleções em celebração do centenário do Mundial.

Em contrapartida, o nome da Inglaterra não foi incluído entre os apurados para o Euro 2028, que organiza em conjunto com a Escócia, o País de Gales e a República da Irlanda, e que contará com 24 seleções.

Está previsto que os jogos do torneio se realizem nos estádios de Wembley, Tottenham Hotspur, Etihad, Hill Dickinson do Everton, St James' Park e Villa Park.

Normalmente, o país anfitrião dos grandes torneios recebe um bilhete de apuramento direto, tal como aconteceu com os Estados Unidos, o Canadá e o México no Mundial de 2026, mas os novos regulamentos de qualificação aprovados pela União das Federações Europeias de Futebol (UEFA) impõem um caminho diferente.

Ao abrigo do novo sistema, a Inglaterra integrará um dos doze grupos, cada um composto por quatro ou cinco seleções, a par de outras 50 seleções europeias, e não beneficiará de qualquer tratamento preferencial, à exceção de não calhar no mesmo grupo que os restantes países anfitriões.

Os primeiros classificados dos doze grupos apuram-se diretamente para a fase final, a par das oito melhores seleções que terminarem em segundo lugar, perfazendo um total de 20 seleções das 24.

Quanto aos quatro lugares restantes, a UEFA destinou dois deles aos países anfitriões, caso não consigam apurar-se através da qualificação. Isto significa que, se um dos outros países anfitriões se apurar, a seleção inglesa garantirá um lugar mesmo sem terminar em primeiro ou segundo, devido à existência de um lugar reservado ao país anfitrião.

Contudo, o insucesso da Inglaterra em apurar-se através do primeiro ou segundo lugar levantará sérias questões sobre o seu nível, sobretudo por ser considerada uma das seleções mais fortes do mundo, o que torna a obtenção de um lugar praticamente certa em qualquer dos cenários.

Caso três ou quatro países anfitriões falhem o apuramento através da qualificação, apenas os dois melhores entre eles obterão os dois lugares destinados aos anfitriões.

O apuramento direto da Argentina para o Mundial de 2030, apesar das amplas críticas dirigidas ao seu comportamento dentro e fora de campo, continua a ser motivo de grande descontentamento entre os seguidores do futebol, à luz da comparação com aquilo que é imposto à Inglaterra na sua própria competição continental.