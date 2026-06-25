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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Contra Curaçao... Kessié segue os passos de Drogba na Costa do Marfim

Curaçao x Cote D'Ivoire
Curaçao
Cote D'Ivoire
Copa do Mundo
F. Kessie
D. Drogba
Al-Ahli
Campeonato Saudita
Curaçao
Costa do Marfim
EUA
Arábia Saudita

Jogador do Al-Ahly faz história com a seleção de seu país

O marfinense Frank Kessié, meio-campista do Al-Ahli da Arábia Saudita, seguiu os passos de Didier Drogba, lenda da Costa do Marfim, ao entrar em campo contra Curaçao na Copa do Mundo de 2026.

Kessé foi titular na partida entre a Costa do Marfim e Curaçao, nesta quinta-feira, na terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

De acordo com o site “Stats Foot”, esta foi a 105ª partida em que o meio-campista do Al-Ahli atuou pela seleção da Costa do Marfim em diversas competições, desde que se juntou à equipe pela primeira vez em 2014.

Com isso, Kessie iguala o recorde do lendário marfinense Didier Drogba, que também disputou 105 partidas com a seleção dos “Elefantes”.

Vale lembrar que Kessié marcou 15 gols pela seleção da Costa do Marfim em todas as partidas que disputou antes do confronto contra Curaçao, além de ter dado 9 assistências.

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