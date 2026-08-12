Contagem regressiva para a saída de Koundé? Barcelona se aproxima de estrela da Espanha

O Barcelona começou a se movimentar antevendo uma reformulação de sua linha defensiva, já que o clube catalão abriu canais de comunicação com uma das opções de maior destaque na Premier League inglesa, preparando-se para uma possível saída de Jules Koundé.

O site Metro noticiou, com base em reportagens espanholas, que o Barcelona entrou em contato com o entorno de Pedro Porro, lateral do Tottenham, para sondar a possibilidade de contratá-lo durante a janela de transferências de verão, em meio ao interesse do Arsenal em fechar com Koundé.

O jornalista Gerard Romero afirmou em seu canal no YouTube que o Barcelona iniciou seus contatos com força junto ao entorno de Porro nos últimos dias, tendo apresentado uma proposta inicial a seus agentes.

Apesar disso, Koundé ainda não demonstrou vontade de deixar o Barcelona, enquanto seu futuro segue em aberto, o que levou o clube a se antecipar em previsão de qualquer desdobramento.

Porro tem 26 anos e apresentou grandes atuações pelo Tottenham, além de ter sido titular na maioria das partidas da seleção da Espanha ao longo de sua caminhada rumo à conquista da última Copa do Mundo.

O lateral espanhol tem contrato com o Tottenham até 2031, depois de tê-lo renovado em junho passado, e conta com a confiança do técnico Roberto De Zerbi, que o descreveu como um jogador importante e capaz de influenciar as partidas tanto defensiva quanto ofensivamente.

O interesse do Barcelona em Porro se deve à sua capacidade de ocupar mais de uma função na linha defensiva, o que se encaixa nas necessidades da equipe em caso de saída de Koundé.