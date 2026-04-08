Consequências do terremoto... Motsepe voa do Senegal para o Marrocos

Patrice Motsepe, presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), realizará uma visita oficial ao Marrocos amanhã, quinta-feira, onde terá uma reunião importante com Fawzi Lakjaâ, presidente da Federação Real Marroquina de Futebol, além de se reunir com vários representantes do mundo do futebol do país norte-africano.

A parada no Marrocos faz parte de uma intensa viagem do presidente da CAF; Motsepe encontra-se atualmente no Senegal, em uma visita que visa acalmar os ânimos e conter as tensões que se seguiram à crise em torno do título da última Copa Africana das Nações.

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Motsibi também busca, por meio dessas iniciativas diplomáticas e esportivas, fortalecer a estabilidade no âmbito do futebol africano e discutir projetos de cooperação com a Federação Real Marroquina, que passou a desempenhar um papel central na organização e realização dos principais eventos futebolísticos do continente africano.

A CAF havia retirado dos Leões da Teranga o título da CAN e o concedido ao Marrocos, vice-campeão, considerando o Senegal perdedor da final, devido à sua retirada da partida por cerca de um quarto de hora, antes do retorno de seus jogadores ao campo, e sua vitória na prorrogação (1 a 0) sobre os anfitriões, após uma partida marcada por controvérsias arbitrais e grande tensão.

O Senegal apresentou uma reclamação contra a decisão da CAF ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), cuja decisão deverá definir definitivamente quem é o campeão da CAN.