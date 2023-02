Conmebol espera definir sedes das finais da Copa Libertadores e Sul-Americana em março; Argentina e Brasil são opções

Colômbia também é uma das interessadas, mas corre por fora neste momento

A Conmebol trabalha nos bastidores para definir as sedes das finais únicas da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana neste mês de março. A expectativa é de que a decisão saia na reunião do conselho da entidade, que acontecerá antes do sorteio da fase de grupos das duas competições, marcado para o dia 22.

A entidade, conforme trouxe a GOAL, deseja colocar a sede da final única da Copa Libertadores em um local mais central. Brasil e Argentina surgem como as principais opções, especialmente o país dos hermanos, atuais campeões da Copa do Mundo e postulantes a uma das sedes da Copa do Mundo de 2030.

No Brasil, São Paulo, Porto Alegre e Brasília desejam receber a final única da Copa Libertadores, mas uma delas pode acabar herdando a final da Copa Sul-Americana, tendo em vista que o Brasil recebeu uma final única de Libertadores em 2020.

Antes mesmo da final de 2022, em Guayaquil, a Colômbia se mostrou interessada em receber a competição e colocou as cidades de Medellín e Barranquilla à disposição da Conmebol. No ano passado, os colombianos receberam a Copa América feminina e consideraram organização um sucesso.

A final única da Copa Libertadores está agendada para o dia 11 de novembro, já a da Copa Sul-Americana, para o dia 28 de outubro. A Conmebol, no entanto, reforça que as datas estão sujeitas a alterações.