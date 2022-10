Conmebol quer final da Libertadores em lugar mais “central” em 2023

Entidade encarou evento como positivo em Guayaquil, mas quer cidade de mais fácil acesso na próxima edição

Guayaquil carregou a final da Copa Libertadores nos braços. A cidade apoiou a competição e se envolveu ao ponto de ajudar a encher o estádio Monumental Isidro Romero Carbo para Flamengo x Atlético-PR e ofereceu aos torcedores um ambiente de “Copa do Mundo” pela cidade. Apesar de encarar como positivo o evento, a Conmebol entende que a próxima edição de final única precisa ser em um lugar mais central.

Sem voos regulares do Brasil para Guayaquil, torcedores encararam mais de 10 horas de viagem para chegar na cidade. Além disso, os preços elevados, que se tornaram um problema recorrente, dificultou a presença de mais brasileiros. A Conmebol também entende que os boatos de mudança de sede e o sensacionalismo com a violência no país, também afastou torcedores.

O esquema de segurança montado para a competição, inclusive, foi um sucesso. A Conmebol teve cerca de 10 mil homens entre polícia local, exército e afins “à disposição” em Guayaquil. Eles estiveram pelas ruas, mantendo a segurança dos turistas, durante a semana do evento. No dia do jogo, 1835 homens atuaram em torno do estádio e tudo aconteceu sem nenhuma ocorrência de destaque.

Apesar disso, já Conmebol já admite internamente que para o próximo ano, a sede deve ser um local de mais fácil acesso, se é que podemos chamar assim. Conforme trouxe a GOAL, a Colômbia é a principal entusiasta em receber a competição em 2023. O país colocou à disposição da Conmebol as cidades de Barranquilla e Medellín.

O Peru, que recebeu a final da Libertadores em 2019, que antes seria sediada no Chile, também está interessado. O país argumenta que, mesmo com pouco tempo para se preparar, conseguiu receber bem a competição e os turistas e agora quer ter a oportunidade podendo se organizar melhor. No Brasil, Porto Alegre e São Paulo também demonstraram interesse.

A final da Copa Libertadores 2023 está marcada para o dia 11 de novembro. Já a Copa Sul-Americana, acontece no dia 28 de outubro. Segundo a Conmebol, no entanto, as datas ainda estão sujeitas a alterações.