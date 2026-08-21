Frenkie de Jong recebeu não apenas aplausos, mas também muitas vaias dos próprios torcedores em sua aparição no Camp Nou. É o que informa o jornal espanhol Mundo Deportivo.

A insatisfação dos torcedores deve estar ligada sobretudo à lesão do holandês e à forma como ele lidou com o tratamento posterior. De Jong sofreu uma lesão ligamentar durante a Copa do Mundo na América do Norte, defendendo a seleção holandesa, cuja real gravidade só foi conhecida mais tarde.

De Jong rejeita acusações e dispara contra jornalistas

No entanto, a verdadeira irritação foi provocada por relatos de que o jogador de 29 anos supostamente rejeita com insistência uma operação para sua lesão e, em vez disso, prefere um tratamento conservador. O próprio De Jong, porém, rejeitou com veemência essa versão e criticou especialmente a cobertura do jornalista espanhol Gerard Romero.

"Percebo que muitas coisas estão sendo ditas e não correspondem à verdade". Ele faz de tudo "para voltar o mais rápido possível e em boas condições", deixou claro.

Por causa da lesão, de Jong deve desfalcar o Barcelona por mais vários meses. Ao menos os catalães contrataram um substituto de peso para o meio-campo central: Rodri, campeão mundial recentemente e provavelmente o melhor meio-campista do mundo na atualidade, foi o mais novo reforço do time do técnico Hansi Flick.

O Barcelona oficializou recentemente a contratação do espanhol e vai pagar 76,5 milhões de euros ao Manchester City. Rodri assinou contrato até 2030.