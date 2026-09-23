Confirmada pena de 4 anos de prisão a ex-jogador da Espanha por abuso sexual

Desvaneceram-se as esperanças de um ex-jogador espanhol de evitar a entrada na prisão, em um caso no qual foi acusado de agressão sexual em 2017.

O jornal "Mundo Deportivo" afirmou que o Tribunal Supremo confirmou a pena de 4 anos de prisão ao jogador de futebol Santi Mina, acusado de agressão sexual contra uma mulher em julho de 2017, em uma van estacionada perto de uma boate em Mojácar (Almería), onde o jogador estava hospedado e viajando com outros amigos.

A Câmara Criminal rejeitou o recurso do jogador de futebol contra a sentença do Tribunal Superior da Andaluzia, que ratificou a pena de prisão proferida pelo tribunal de Almería, mas reduziu a indenização à vítima de 50 mil euros para 25 mil euros.

O Celta de Vigo, último clube pelo qual Mina jogou, rescindiu unilateralmente o contrato do jogador, que ainda tinha dois anos restantes, em agosto de 2023.

O Tribunal Supremo apontou em sua sentença que "o acusado aproveitou-se da proximidade da vítima e da surpresa da situação em que ela se encontrava para praticar dois atos sexuais não consentidos, e interrompeu suas ações ao perceber que continuar exigiria vencer a oposição pela força".

Por essa razão, o tribunal esclarece que não há nenhuma prova que indique que o jogador tenha obtido um consentimento que ele tenha interpretado erroneamente.

E prosseguiu: "O caso não inclui nenhuma informação que demonstre que Santiago Mina tenha interpretado erroneamente a manifestação de consentimento, nem permite necessariamente deduzir tal interpretação equivocada a partir das circunstâncias comprovadas".

Por outro lado, o tribunal também rejeitou o recurso da vítima, no qual ela solicitava a condenação do ex-jogador e uma pena de 8 anos de prisão, além de outros seis anos como pena complementar.

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Mina atuou pelas diferentes seleções da Espanha, desde as categorias de base até a seleção sub-21, mas não vestiu a camisa da seleção principal.