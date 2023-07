Confiança x Operário-PR ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam neste sábado (22), pela 14ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Confiança e Operário-PR entram em campo na tarde deste sábado (22), a partir das 16h, no estádio Batistão, em Aracaju, pela 14ª rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol+, no streaming.

Vindo de uma goleada sofrida, o Confiança caiu para o 13º lugar do campeonato, com 16 pontos. A equipe alagoana sabe que precisa ganhar para ficar perto da zona de classificação à próxima fase. Suspensos, Bruno Camilo e Rafael são desfalques, enquanto Salazar e Lucas Gabriel retornam.

Do outro lado, o Operário é o líder da competição, com 25 pontos. O Fantasma vem de vitória e agora busca um novo triunfo para se manter na ponta da tabela. O técnico Rafael Guanaes tem todos os jogadores disponíveis.

Prováveis escalações

Confiança: Jeferson Souza; Lenon, Raphael, Adalberto, Adryan, Felippe; Riquelmo, Dione, Betinho, Edison Negueba; Ricardo Bueno. Técnico: Vinicius Eutropio.

Operário: Rafael Santos; Yago Rocha, Allan Godói, Willian Machado e Arthur Neves; Índio, Vinícius Diniz e Alisson Taddei; Erik Bessa, Felipe Augusto e Rafael Oller. Técnico: Rafael Guanaes.

Desfalques

Confiança

Bruno Camilo e Rafael estão suspensos.

Operário

Sem desfalques confirmados.

Quando é?