A diretoria do Real Madrid, em reunião realizada no dia 28 de julho de 2026, preparou as demonstrações financeiras anuais do exercício fiscal de 2025-2026.

O Real Madrid afirmou, em comunicado oficial, que os números confirmam a força do modelo econômico do clube, que segue na liderança do setor esportivo mundial em termos de receitas.

O Real Madrid alcançou receitas recordes no mundo do esporte, já que suas receitas operacionais, excluindo as transferências de jogadores, atingiram 1,221 bilhão de euros, um aumento de 3,1% em relação ao ano anterior.

Com isso, o Real Madrid ultrapassou a barreira de 1,2 bilhão de euros pela primeira vez, um número que nenhum outro clube esportivo no mundo havia alcançado até agora, o que reforça a posição do clube como o maior em termos de receitas no setor esportivo.

Esse crescimento é sustentado principalmente pelos negócios que o clube administra diretamente: as receitas do estádio aumentaram 11% e as receitas de marketing cresceram 6%, impulsionadas pela renovação dos principais contratos de patrocínio e pela adição de novos patrocinadores.

Desde a temporada 2018-2019, as receitas cresceram 61%, sendo que 93% desse crescimento vem das receitas administradas diretamente pelo clube. Por exemplo, as receitas do estádio mais que dobraram (+107%) em comparação com a temporada 2018-2019, o último ano antes do início das obras de construção.