A seleção brasileira sofreu mais um duro golpe depois que exames médicos revelaram que o craque do meio-campo, Lucas Paquetá, sofreu uma lesão na coxa que o impedirá de participar da próxima partida das oitavas de final da Copa do Mundo, passando assim a integrar a lista de lesionados no elenco da “Seleção”.

Paquetá havia saído de campo substituído no início do segundo tempo da partida das oitavas de final, ontem, segunda-feira, contra o Japão, jogo que terminou com a vitória do Brasil por 2 a 1. O jovem atacante Endrick entrou em seu lugar, e o meio-campista apareceu no banco de reservas no segundo tempo mancando e usando uma bota ortopédica.

O jogador passou por uma ressonância magnética em Nova York nesta terça-feira, e fontes da Confederação Brasileira de Futebol confirmaram que ele sofreu uma lesão muscular na coxa, o que significa sua ausência garantida dos gramados por um período que não será menor do que a próxima partida, segundo informou o jornal francês “L’Équipe”.

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou um comunicado oficial tranquilizando os torcedores sobre o programa de reabilitação do jogador, no qual se afirma: “Lucas Paquetá seguirá um programa terapêutico intensivo sob a supervisão da equipe médica da Seleção Brasileira, com o objetivo de acelerar seu processo de recuperação e seu retorno aos gramados o mais rápido possível”.

Com essa ausência, ficou oficialmente confirmada a exclusão do ex-jogador do Lyon do confronto das oitavas de final, marcado para o próximo domingo no estádio “MetLife”, em East Rutherford, nos arredores de Nova York, onde a Seleção Brasileira enfrentará o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim.

A lesão de Paquetá é a segunda do tipo no músculo isquiotibial que atinge as fileiras da “Seleção” nesta Copa do Mundo, após a lesão semelhante sofrida pelo ponta Ravinia no início do torneio.