Comunicado oficial do Real Madrid sobre a contratação de Oulissi

O Real Madrid divulgou, na noite de sábado, um comunicado oficial no qual nega categoricamente as notícias da mídia que o associavam a tentativas de contratar Michael Olise, estrela do Bayern de Munique, afirmando que não entrou em contato “direta ou indiretamente” com o jogador, seus representantes ou qualquer pessoa de seu círculo próximo.

De acordo com o comunicado, publicado pelo clube real em seu site oficial, o Real Madrid destacou a “excelente relação institucional” que o une ao Bayern de Munique, baseada em uma longa história de respeito mútuo, cooperação e admiração, e lamentou a disseminação de especulações que não correspondem à realidade.

O comunicado enfatizou um ponto fundamental: os dois clubes compartilham a firme convicção de que qualquer possível interesse de um clube pelo jogador do outro deve ser tratado, em primeiro lugar, diretamente entre as próprias entidades, de acordo com os princípios de lealdade institucional que historicamente regeram a relação entre essas duas tradicionais instituições.

Essa negação oficial surge após uma semana em que o nome de Oulissi dominou as manchetes do mercado de transferências relacionadas ao Real Madrid, já que diversos meios de comunicação europeus classificaram o ponta francês como um dos principais alvos do clube real para o próximo verão, com valores que variam entre 150 milhões e 220 milhões de euros.

Por sua vez, o Bayern de Munique manteve sua posição firme e categórica, tendo declarado repetidamente, tanto publicamente quanto em particular, que o ponta não está à venda e que não pretende negociar sua saída sob nenhuma circunstância.

Oulissi, que tem contrato até 2029, conquistou recentemente o prêmio de melhor jogador da Bundesliga após marcar 22 gols e dar 31 assistências em 52 partidas; além disso, o clube da Baviera pretende concluir os trâmites para a renovação de seu contrato.

O presidente do Bayern de Munique, Herbert Hainer, foi muito claro nas últimas semanas sobre a situação do ponta, tendo declarado ao jornal alemão “Bild”: “Se Florentino Pérez quiser nos fazer uma oferta pela contratação de Oulissi, o que ainda não aconteceu, ele pode poupar-se desse trabalho. Ele é jogador do Bayern de Munique e tem um contrato de longo prazo, e nós não somos um clube que vende seus jogadores”.

Enquanto isso, o jogador de 24 anos continua atuando pela seleção francesa na Copa do Mundo de 2026, que está em andamento, torneio que elevou significativamente seu valor de mercado e o colocou no radar de vários grandes clubes europeus.

Segue o comunicado completo do Real Madrid: “Em resposta às notícias veiculadas em diversos meios de comunicação sobre um suposto interesse do nosso clube pelo jogador do Bayern de Munique Michael Oulissi, o Real Madrid gostaria de esclarecer que não houve qualquer contato direto ou indireto com o jogador acima mencionado, seus representantes ou qualquer pessoa de seu entorno”.

O comunicado acrescentou: “O Real Madrid também gostaria de destacar a excelente relação institucional que mantém com o Bayern de Munique, com o qual compartilha uma longa história de respeito mútuo, cooperação e admiração, e lamenta a disseminação de especulações que não correspondem à realidade”.

E o comunicado concluiu: “Os dois clubes sempre mantiveram uma relação baseada na confiança e no respeito mútuo, o que se reflete, entre outros aspectos, na convicção comum de que qualquer possível interesse por um jogador pertencente ao outro clube deve ser tratado, em primeiro lugar, entre as próprias entidades, de acordo com os princípios de lealdade institucional que historicamente regeram as relações entre o Bayern de Munique e o Real Madrid”.