"Comportamento antiético"... Hakimi usa o cartão de Madrid para pressionar o Paris

O nome de Achraf Hakimi, lateral-direito marroquino do Paris Saint-Germain, voltou a ser alvo de polêmica depois que ele deu a entender, em declarações recentes, a possibilidade de retornar ao Real Madrid, clube onde se formou e jogou antes de deixá-lo em 2020.

Essas insinuações, que surgiram em um momento delicado da temporada, causaram preocupação evidente nos bastidores do clube parisiense, que vê nelas um sinal indireto de tensão na relação entre o jogador e a atual diretoria.

De acordo com reportagens da imprensa francesa e espanhola, Hakimi enviou, nas últimas semanas, sinais públicos e privados que foram interpretados dentro do Paris Saint-Germain como uma manobra de negociação com o objetivo de melhorar as condições de seu contrato atual, que se estende até 2026.

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O jogador é considerado um dos pilares fundamentais do projeto do clube, o que torna qualquer conversa sobre sua saída motivo de grande preocupação para a diretoria e a comissão técnica.

Por outro lado, o Real Madrid acompanha de perto a evolução da situação de Hakimi, sem ter tomado nenhuma medida oficial até o momento.

No entanto, o perfil do jogador se encaixa perfeitamente nas necessidades do clube na posição de lateral-direito, especialmente considerando sua busca por um jogador que combine experiência com grande capacidade ofensiva. Além disso, o bom conhecimento de Hakimi sobre o ambiente da La Liga e seu histórico anterior com o Real Madrid tornam seu retorno uma opção lógica, caso as condições contratuais permitam.

Dentro do Paris Saint-Germain, reina um clima de alerta administrativo devido ao que os dirigentes consideram “atitudes antiéticas” do jogador e de seu entorno, com o objetivo de pressionar durante as negociações de renovação.

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Fontes próximas ao clube indicam que Hakimi busca um contrato mais competitivo que reflita sua posição na equipe, enquanto o clube se preocupa em manter seu equilíbrio financeiro diante de seus grandes compromissos com outros astros.

Apesar da continuidade das conversas entre as partes, as negociações passam por uma fase delicada e sensível, já que o clube francês teme que qualquer escalada leve ao rompimento da relação e abra as portas para uma possível transferência na janela de transferências de verão. O interesse do Real Madrid é visto como um fator de pressão adicional, embora seu uso nesse contexto não seja novidade no mundo do futebol.

Por outro lado, Hakimi continua sendo um dos laterais mais cotados da Europa, graças à sua velocidade, capacidade de avançar no ataque e versatilidade tática — qualidades que o tornaram um alvo constante dos grandes clubes do continente. Acredita-se que o Real Madrid, que conhece bem seu potencial, possa agir oficialmente caso surja uma brecha contratual que permita o retorno do jogador ao “Santiago Bernabéu”.

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No fim das contas, o futuro de Hakimi dependerá do andamento das negociações com o Paris Saint-Germain nos próximos meses. Se um novo acordo for alcançado, a crise será vista apenas como um episódio passageiro no jogo de equilíbrios contratuais. Já se as negociações fracassarem, o próximo verão poderá testemunhar uma grande reviravolta na carreira do jogador, e talvez um retorno esperado ao clube onde sua carreira profissional teve início.