Como ver o Super Bowl, a final da NFL entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles?

Saiba como assistir a decisão da National Football League, o Super Bowl LIX, da NFL

O Super Bowl é o evento mais aguardado do futebol americano, reunindo milhões de espectadores ao redor do mundo. A final da NFL coloca frente a frente os campeões das conferências AFC e NFC, coroando a melhor equipe da temporada. Além do espetáculo esportivo, o evento se destaca pelo show do intervalo e pelos comerciais exclusivos, que movimentam a indústria do entretenimento.

Neste domingo (09), Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles protagonizam o Super Bowl LIX, repetindo a decisão de dois anos atrás. O duelo será realizado no Superdome, em Nova Orleans, e promete uma disputa intensa pelo troféu Vince Lombardi.

Onde assistir ao Super Bowl?

Getty Images Sport

A partida terá transmissão no DAZN, pelo streaming, através do Game Pass. Além disso, será transmitida pela RedeTV!, ESPN, Disney+ e CazéTV.

Como assinar o Game Pass?

Getty Images Sport

O NFL Game Pass, em parceria com a plataforma DAZN, é o serviço oficial de assinatura da NFL, oferecendo acesso completo ao Super Bowl LIX, ao NFL Draft e a outros conteúdos exclusivos. Com planos flexíveis, os assinantes podem acompanhar o maior jogo do ano e muito mais.

O plano Season Pro (R$ 4,99) permite assistir ao Super Bowl LIX em Full HD (1080p), com transmissão original dos EUA, suporte para downloads e reprodução ao vivo em um local, além de duas reproduções simultâneas em diferentes dispositivos. Para uma experiência ainda mais completa, o Season Pro Supremo (R$ 24,99) oferece qualidade em HDR, reprodução ao vivo em dois locais, cinco acessos simultâneos e um código de desconto de 25% na NFL Shop. Para assinar, basta acessar o site da DAZN, escolher o plano e se cadastrar.

Quem vai jogar o Super Bowl?

Getty Images Sport

Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles reeditam a final de dois anos atrás. Em 12 de fevereiro de 2023, a equipe do Missouri conquistou o título e seguiu dominando a NFL, vencendo mais duas edições seguidas. Agora, busca um inédito tricampeonato consecutivo.

Quando e onde será o Super Bowl?

Getty Images

O Super Bowl LIX acontece no próximo domingo, dia 9 de fevereiro, às 20h30 (de Brasília), no Superdome, em Nova Orleans, Luisiana.

Quem fará o show do intervalo do Super Bowl?

Kendrick Lamar será a atração principal do show do intervalo do Super Bowl 2025, acompanhado por SZA. Antes do jogo, Jon Batiste interpretará o hino nacional dos Estados Unidos. Além disso, a NFL vai transmitir um show de Post Malone antes da partida, que será transmitido pelo YouTube.

Histórico de títulos: quantas vezes Chiefs e Eagles venceram o Super Bowl?

Os Chiefs, campeões em 1970, 2020, 2023 e 2024, buscam um feito inédito: três títulos seguidos. Os Eagles, por sua vez, conquistaram o troféu em 2017 ao derrotar os Patriots de Tom Brady.