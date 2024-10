Como assistir aos jogos da NFL, como funciona o Game Pass e mais informações do torneio de futebol americano

Torneio ganhou destaque no Brasil com a partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, disputada na Neo Química Arena, em São Paulo

A temporada 2024/25 da NFL chegou trazendo uma sequência de jogos eletrizantes para os fãs de futebol americano. Logo nas primeiras semanas, a maior liga de futebol americano do mundo já proporcionou grandes momentos, principalmente com o jogo de abertura realizado na Neo Química Arena, em São Paulo, encantando aqueles que aguardavam ansiosamente o retorno das disputas.

Com uma ampla cobertura, a NFL se destaca não só pela qualidade dos jogos, mas também pelas diversas formas de acesso disponíveis no Brasil, incluindo canais de TV e plataformas de streaming, que fazem da liga uma experiência acessível e emocionante para os espectadores.

O NFL Game Pass é o principal portal para uma experiência completa na liga, permitindo aos assinantes acesso exclusivo a todos os jogos da temporada, incluindo playoffs e o Super Bowl. Em parceria com a DAZN, o Game Pass oferece uma cobertura dedicada para fãs que desejam acompanhar as partidas ao vivo e explorar conteúdos exclusivos, como análises, documentários e séries que exploram o universo do futebol americano.

Como assistir aos jogos da NFL?

Para a temporada 2024/25, os fãs de NFL no Brasil têm várias opções para acompanhar os jogos. Na televisão aberta, a RedeTV exibe um jogo por semana, permitindo que o público tenha acesso gratuito a algumas das partidas da liga. Já para quem tem TV por assinatura, a ESPN transmite jogos ao vivo e com exclusividade, cobrindo todas as rodadas.

No streaming, o Disney+ oferece uma opção prática para acompanhar as transmissões ao vivo, com acesso aos jogos em parceria com a ESPN. Outra alternativa completa é o DAZN, que traz o NFL Game Pass, serviço de assinatura que garante acesso a todos os jogos da temporada regular, playoffs e ao Super Bowl, além de conteúdos exclusivos como análises e documentários da liga.

O que é Game Pass e como funciona?

O NFL Game Pass é o serviço oficial de assinatura da NFL em parceria com a plataforma DAZN, que permite assistir a todos os jogos da temporada de futebol americano, semelhante ao Premiere para o Campeonato Brasileiro. Com o Game Pass, você tem acesso completo à temporada regular, playoffs e ao Super Bowl, além de conteúdos extras e exclusivos.

Transmissão Completa: A assinatura inclui todos os 272 jogos da temporada regular e dos playoffs, além do Super Bowl LIX. Com isso, você pode assistir a todas as partidas em alta qualidade (1080p), tanto ao vivo quanto sob demanda.

Conteúdos Extras: Além dos jogos, o Game Pass oferece programas populares, como o NFL Redzone, que exibe os momentos decisivos dos jogos de domingo sem intervalos comerciais, e a NFL Network, que transmite uma cobertura completa de bastidores, análises e documentários da liga.

Acesso Versátil: O Game Pass permite assistir em até 5 dispositivos diferentes, incluindo smartphones, tablets, computadores, Smart TVs e videogames, com opção de narração em português ou inglês.

Recursos Exclusivos:

Assistir Offline: Baixe os jogos e programas para assistir quando quiser, sem precisar de internet.

Início Flexível: Comece a assistir um jogo em andamento do zero, ideal para quem não consegue acompanhar ao vivo desde o início.

Alta Qualidade: A transmissão oferece resolução Full HD, garantindo uma experiência imersiva e de alta qualidade.

Quanto custa o Game Pass no Brasil?

Para a temporada 2024/25, o NFL Game Pass está disponível para assinantes brasileiros através da DAZN, oferecendo duas opções de planos:

Mensal : R$ 75,00 por mês

: R$ 75,00 por mês Anual: R$ 399,00 por ano

Assinando o NFL Game Pass, você garante acesso a todos os 272 jogos da temporada regular, incluindo os playoffs e o Super Bowl LIX. O pacote inclui também conteúdos exclusivos da NFL, como o popular programa NFL Redzone e a NFL Network, além de transmissões ao vivo e sob demanda, em até cinco dispositivos diferentes e com opção de narração em português e inglês.

Onde assistir e assinar o Game Pass?

Para assinar, acesse o site da DAZN, faça o cadastro e selecione o plano desejado. Com a assinatura, é possível assistir aos jogos ao vivo e sob demanda, baixá-los para assistir offline e ter a opção de narração em português ou inglês.

Datas da NFL 2024/25

Semana 1: 5 a 9 de setembro

Semana 2: 12 a 16 de setembro

Semana 3: 19 a 23 de setembro

Semana 4: 26 de setembro a 30 de setembro

Semana 5: 3 a 7 de outubro

Semana 6: 10 a 14 de outubro

Semana 7: 17 a 21 de outubro

Semana 8: 24 a 28 de outubro

Semana 9: 31 de outubro a 4 de novembro

Semana 10: 7 a 11 de novembro

Semana 11: 14 a 18 de novembro

Semana 12: 21 a 25 de novembro

Semana 13: 28 de novembro a 2 de dezembro

Semana 14: 5 a 9 de dezembro

Semana 15: 12 a 16 de dezembro

Semana 16: 19 a 23 de dezembro

Semana 17: 25 a 30 de dezembro

Semana 18: 5 de janeiro de 2024

Playoffs: 11 a 26 de janeiro de 2024

Super Bowl: 9 de fevereiro de 2024

Como funciona a temporada da NFL?

A temporada da NFL é dividida em várias fases com um calendário específico e regras de classificação. Ela começa com uma pré-temporada, segue para a temporada regular, e culmina nos playoffs até o Super Bowl.

Estrutura da Temporada Regular

Desde 2021, a temporada regular é composta por 17 jogos para cada uma das 32 equipes, distribuídos ao longo de 18 semanas entre setembro e janeiro. Cada time tem uma semana de folga, o que permite recuperação e planejamento estratégico. Durante esse período, as equipes jogam principalmente às quintas, domingos e segundas-feiras, com algumas exceções para jogos em outras datas.

As equipes são distribuídas em duas conferências – a NFC e a AFC –, e cada conferência tem quatro divisões (East, West, North e South) com quatro equipes cada. Durante a temporada regular, cada equipe enfrenta:

Seis jogos contra os outros times de sua divisão (três em casa e três fora).

contra os outros times de sua divisão (três em casa e três fora). Quatro jogos contra todos os times de uma divisão da mesma conferência (dois em casa e dois fora).

contra todos os times de uma divisão da mesma conferência (dois em casa e dois fora). Quatro jogos contra todos os times de uma divisão da outra conferência (dois em casa e dois fora).

contra todos os times de uma divisão da outra conferência (dois em casa e dois fora). Dois jogos contra equipes da mesma conferência que terminaram na mesma posição dentro de suas respectivas divisões na temporada anterior (um jogo em casa e um fora).

contra equipes da mesma conferência que terminaram na mesma posição dentro de suas respectivas divisões na temporada anterior (um jogo em casa e um fora). Um jogo adicional contra um time de outra divisão na mesma conferência, também com base nas classificações da temporada anterior.

Classificação para a Pós-Temporada

Ao final da temporada regular, os campeões de cada divisão e os três times de melhor campanha (wild cards) de cada conferência avançam para os playoffs. Isso forma um total de 14 equipes disputando o Super Bowl, o grande evento final da NFL.

Franquias e Territórios

Cada time na NFL é considerado uma franquia, operando de forma independente com autorização da liga para atuar em um território específico, geralmente dentro de um raio de 120 km da cidade-sede. Equipes próximas, como New York Giants e New York Jets, compartilham direitos de marketing e eventos nesse território.

A divisão dos times na NFL

East (leste): Buffalo Bills, Miami Dolphins, New England Patriots e New York Jets

North (norte): Baltimore Ravens, Cincinnati Bengals, Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers

South (sul): Houston Texans, Indianapolis Colts, Jacksonville Jaguars e Tennessee Titans

West (oeste): Denver Broncos, Kansas City Chiefs, Las Vegas Raiders e Los Angeles Chargers

East (leste): Dallas Cowboys, New York Giants, Philadelphia Eagles e Washington Commanders

North (norte): Chicago Bears, Detroit Lions, Green Bay Packers e Minnesota Vikings

South (sul): Atlanta Falcons, Carolina Panthers, New Orleans Saints e Tampa Bay Buccaneers

West (oeste): Arizona Cardinals, Los Angeles Rams, San Francisco 49ers e Seattle Seahawks

Quem venceu a temporada passada? E os grandes campeões?

Na temporada 2023/24, o Kansas City Chiefs bateu o San Francisco 49ers na prorrogação do Super Bowl LVIII por 25 a 22 e se tornou bicampeão.

Na lista dos times mais bem-sucedidos do esporte, destacam-se o Pittsburgh Steelers e o New England Patriots, ambos detentores de impressionantes seis títulos cada. New England, ainda, com destaque para a liderança de Tom Brady, considerado o maior da história do esporte - sozinho, com sete títulos. Os Patriots alcançaram seu sexto triunfo em 2019, enquanto os Steelers, em 2011.