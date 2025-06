Como ver de graça o Mundial de Clubes 2025 no DAZN, o que mais você pode assistir no streaming e os planos disponíveis

Saiba todos os detalhes da transmissão da principal competição de clubes do mundo

O Mundial de Clubes 2025 está prestes a começar e promete ser uma edição inaugural emocionante. Com grandes equipes em campo e a estreia de um novo formato, a competição vai reunir os melhores clubes do planeta numa verdadeira celebração do futebol. Do lado brasileiro, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras serão os representantes nesta jornada de elite, prontos para mostrar a força do futebol nacional em palco mundial.

E para quem não quer perder nenhum lance, a melhor escolha é clara: DAZN. A plataforma será o único local onde todos os 63 jogos do torneio serão transmitidos ao vivo e gratuitamente. Nunca foi tão fácil acompanhar o Mundial de Clubes – e agora, é só escolher o seu lugar na torcida.

Neste artigo, a GOAL preparou tudo o que você precisa saber para acompanhar a competição via streaming, além de outras informações sobre a transmissão disponíveis na plataforma.

Mais artigos abaixo

Agenda de transmissão

Getty Images Sport

14 de junho (sexta-feira)

21h – Inter Miami x Al Ahly (Grupo A)

15 de junho (sábado)

13h – Bayern de Munique x Auckland City (Grupo C)

16h – PSG x Atlético de Madri (Grupo B)

19h – Palmeiras x Porto (Grupo A)

23h – Botafogo x Seattle Sounders (Grupo B)

16 de junho (domingo)

16h – Chelsea x León (Grupo C)

19h – Boca Juniors x Benfica (Grupo D)

22h – Flamengo x Espérance (Grupo C)

17 de junho (segunda-feira)

13h – Fluminense x Borussia Dortmund (Grupo F)

16h – River Plate x Urawa Red Diamonds (Grupo E)

19h – Ulsan x Mamelodi Sundowns (Grupo F)

22h – Monterrey x Inter de Milão (Grupo E)

18 de junho (terça-feira)

13h – Manchester City x Wydad Casablanca (Grupo G)

16h – Real Madrid x Al Hilal (Grupo H)

19h – Pachuca x RB Salzburg (Grupo H)

22h – Al Ain x Juventus (Grupo G)

O que é o DAZN e como funciona?

Getty Images Sport

O DAZN é a maior plataforma de streaming esportivo do mundo, oferecendo transmissões ao vivo de competições esportivas nacionais e internacionais. Totalmente digital, o serviço permite que os usuários assistam a jogos e eventos em alta qualidade por meio de diversos dispositivos.

A plataforma disponibiliza conteúdos exclusivos de futebol, basquete, atletismo e muito mais, sendo uma opção moderna para quem deseja acompanhar seu esporte favorito a qualquer hora e em qualquer lugar.

Como assistir aos jogos?

AFP

Para assistir aos jogos do Mundial de Clubes 2025, basta acessar o site DAZN.com ou baixar a app DAZN. A plataforma, líder global em entretenimento esportivo, vai transmitir ao vivo e com exclusividade todos os 63 jogos do torneio — e o melhor: de forma totalmente gratuita.

Para acompanhar, é necessário apenas criar uma conta gratuita utilizando um e-mail válido. Sem custo algum, qualquer fã, em qualquer lugar do mundo, poderá assistir à competição de clubes mais acessível da história diretamente pela app DAZN ou pelo site oficial.

Quanto custa a assinatura do DAZN no Brasil?

Getty Images Sport

Para acompanhar outros campeonatos, a assinatura mensal do DAZN custa R$ 34,90 e dá acesso a uma vasta gama de conteúdos esportivos nacionais e internacionais, com uma experiência premium incluída. A plataforma oferece qualidade de imagem impressionante com HDR, som Dolby 5.1, melhores momentos e replays, menos anúncios, mais ação, possibilidade de downloads para assistir offline e acesso completo a todo o catálogo.

No futebol, é possível acompanhar o Mundial de Clubes, a UEFA Women’s Champions League, a National League (e suas divisões North e South), a Liga F, a Bundesliga (via Nosso Futebol), a Frauen-Bundesliga, a DFB-Pokal Frauen, a DFB-Supercup Frauen, a Coupe de France (via Nosso Futebol), a Premiership Women, a NIFL Women's Premiership League Cup, a Saudi Women's Premier League, a SAFF Women's Cup, o Brasileirão Série C, além de diversos campeonatos estaduais como o Brasiliense, Mato-Grossense, Mineiro Feminino, Gaúcho Feminino e Pernambucano Feminino. Também estão incluídos a Supercopa da CAF, a African Football League e a Riyadh Season Cup.

Além do futebol, o DAZN transmite eventos de atletismo como Athlos e RunGP, e uma ampla cobertura de basquete por meio da Courtside 1891, incluindo a Copa do Mundo FIBA, o EuroBasket, as eliminatórias do EuroBasket, FIBA Asia Cup, AmeriCup e AfroBasket, os torneios pré-olímpicos (masculino e feminino), e as Copas do Mundo FIBA Sub-17.

Onde assistir e assinar ao DAZN?

Getty Images

Você pode assistir ao DAZN — a maior plataforma de streaming esportivo do mundo — em praticamente qualquer dispositivo. O app está disponível em todas as smart TVs, smartphones, tablets e consoles de videogame como PlayStation e Xbox, garantindo uma experiência acessível e completa onde quer que você esteja.

Como assinar o DAZN pelo computador

Acesse o site oficial: Vá para www.dazn.com. Escolha o plano ideal para você: É possível fazer upgrade ou downgrade a qualquer momento. Crie sua conta: Insira um e-mail válido e defina uma senha. Escolha o método de pagamento: Adicione seus dados de pagamento. Pronto! Agora é só começar a assistir aos conteúdos ao vivo e sob demanda do DAZN.

Como assinar o DAZN pelo aplicativo

Em dispositivos Android

Baixe o aplicativo DAZN na Google Play Store. Inicie o processo de inscrição pelo app. Você será redirecionado para www.dazn.com/signup para concluir. Crie sua conta com e-mail e senha. Observação: Você receberá um e-mail com um link para finalizar a inscrição em um navegador (no celular ou computador). Escolha seu plano (você pode alterá-lo depois, se quiser). Insira os dados de pagamento. Pronto! Assista ao conteúdo do DAZN diretamente no app.

Em iPhone ou iPad

Baixe o aplicativo DAZN na App Store. Abra o app e clique em "Inscrever-se" para criar sua conta. Escolha o plano de assinatura e o método de pagamento. Insira os dados e finalize a assinatura. Pronto! Você já pode aproveitar todos os conteúdos do DAZN.

Datas do Mundial de Clubes de 2025

Getty Images

Fase de grupos: 14 a 26 de junho

Oitavas de final: 28 de junho a 1 de julho

Quartas de final: 4 a 5 de julho

Semifinais: 8 a 9 de julho

Final: 13 de julho

Como será o Mundial de Clubes de 2025

Getty Images Sport

O Mundial de Clubes de 2025, será a primeira edição do torneio com 32 clubes das seis confederações continentais. Originalmente previsto para 2021 na China, o torneio foi adiado devido à pandemia de Covid-19 e ao reescalonamento da Eurocopa e da Copa América. O formato será semelhante ao da Copa do Mundo de seleções, usado até 2022: oito grupos com quatro times cada que se enfrentam em turno único; os dois melhores se classificam às oitavas de final; mata-mata em jogo único; não haverá disputa de terceiro lugar.

Ao todo, serão 12 estádios-sede nos Estados Unidos: Lincoln Financial Field na Filadélfia, Audi Field em Washington, D.C., Lumen Field em Seattle, Rose Bowl em Pasadena, TQL Stadium em Cincinnati, Bank of America Stadium em Charlotte, Mercedes-Benz Stadium em Atlanta, Hard Rock Stadium em Miami Gardens, Geodis Park em Nashville, Camping World Stadium e Inter&Co Stadium em Orlando e MetLife Stadium em East Rutherford, que sediará a final.

Os times classificados ao Mundial de Clubes de 2025

Cesar Greco/Palmeiras

AFC (Ásia)

Al Ain (Emirados Árabes)

Al Hilal (Arábia Saudita)

Ulsan (Coreia do Sul)

Urawa Red Diamonds (Japão)

CAF (África)

Al-Ahly (Egito)

Espérance (Tunísia)

Mamelodi Sundowns (África do Sul)

Wydad Casablanca (Marrocos)

CONCACAF (América do Norte, Central e Caribe)

Inter Miami (Estados Unidos)

Los Angeles FC (Estados Unidos)

Monterrey (México)

Pachuca (México)

Seattle Sounders (Estados Unidos)

CONMEBOL (América do Sul)

Boca Juniors (Argentina)

Flamengo (Brasil)

Fluminense (Brasil)

Palmeiras (Brasil)

River Plate (Argentina)

UEFA (Europa)