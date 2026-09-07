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FC Schalke 04 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Andreas Koenigl

Traduzido por

“Como um Kane ruim!” Críticas pesadas à estrela ofensiva do Bayern de Munique

Bundesliga
Bayern de Munique
H. Kane
I. Saibari

O Bayern terá de deixar escapar pontos pela primeira vez nesta temporada contra o Schalke 04, e um especialista mirou sobretudo uma nova contratação.

O Bayern de Munique não foi além de um 0 a 0 contra o recém-promovido Schalke 04 na 2ª rodada da Bundesliga e teve de abrir mão da liderança pela primeira vez após 67 rodadas. Na sequência, surgiram as primeiras vozes críticas, com o especialista da Sky Dietmar Hamann sendo especialmente duro com uma das contratações do recordista alemão.

"Ismael Saibari é um jogador maravilhoso, mas é lento demais", declarou o ex-jogador do Bayern Hamann no Sky90. "Ele não só não é rápido, como é um Kane ruim. Kane não é o mais rápido e agora o seu reserva também não é o mais rápido."

O Bayern contratou o marroquino de 25 anos antes da temporada por cerca de 50 milhões de euros junto ao PSV, de Eindhoven, e sempre destacou sua versatilidade no setor ofensivo. Hamann, porém, vê isso de forma completamente diferente.

"Eles dizem que Saibari pode jogar em quatro posições; eu digo que ele pode jogar exatamente em uma: atrás de Kane, porque aberto ele é lento demais", afirmou Hamann, que na função de camisa 10 vê "Serge Gnabry uma classe acima" da nova contratação dos Vermelhos.

No geral, Hamann também está longe de estar satisfeito com a janela de transferências do Bayern, que além de Saibari também contratou Nathaniel Brown, igualmente por cerca de 50 milhões de euros, do Eintracht Frankfurt, além de Bara Sapoko Ndiaye, do clube parceiro Gambino Stars.

"Bayern não está melhor do que no ano passado!"

"As pessoas vivem dizendo que eles estão melhores do que no ano passado. Eles não estão melhores do que no ano passado, porque os dois jogadores que chegaram foram Brown e Saibari", disse Hamann. Em contrapartida, o clube "perdeu Raphael Guerreiro, Leon Goretzka e Nicolas Jackson, isso representa mais de 100 jogos e mais de 25 gols, além da velocidade de Jackson".

Segundo ele, embora "nunca tenha sido o maior fã" do jogador emprestado pelo Chelsea, "com sua velocidade ele alongava o jogo e criava espaços para os outros". Um perfil que Saibari não pode oferecer.

Além disso, Hamann levantou dúvidas sobre a situação de Alphonso Davies e Jamal Musiala, que recentemente tornou pública sua doença. "Internamente, não se tem certeza se Davies vai voltar a render, e no caso de Musiala também há neste momento uma interrogação por outros motivos", disse Hamann.

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