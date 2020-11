Como o Palmeiras planeja resgatar convocados para jogo de volta na Copa do Brasil

Para isso, o Verdão armou um plano junto com uma patrocinadora para buscar os atletas após seus jogos

Mesmo depois de vencer o Ceará por 3 a 0 e abrir boa vantagem na Copa do Brasil, o não pretende entrar em campo seus alguns de seus principais jogadores na partida de volta. Para isso, o clube montou um plano ousado para "resgatar" quem estiver à serviço das seleções a tempo.

O Palmeiras teve uma longa lista de desfalques para o jogo de ida das quartas de final da Copa do , contra o Ceará, entre os convocados para as seleções e os lesionados. Mas, mesmo com a escalação alternativa, o construiu uma boa vantagem, mas não pretende seguir tão desfalcado para volta.

Com três baixas por conta das duas rodadas da Eliminatórias da Copa do Mundo, que acontecem entre 12 e 17 de novembro - isso sem contra Gabriel Menino, cortado por Tite após testar positivo para Covid-19 -, o Palmeiras, junto da Crefisa, patrocinadora do clube, montou um plano para ter estes jogadores de volta a tempo.

A empresa vai disponibilizar um de seus jatinhos para ir ao , na terça-feira (17), para buscar Weverton e Matías Viña, que jogam Uruguai x Brasil no mesmo dia. Depois da parada em Montevidéu, o avião segue para o , onde terá jogado Gustavo Gómez, contra a .

A intenção é que os atletas viagem direto para o , onde devem desembarcar na própria quarta-feira (18), dia da decisão, por volta das 7h (de Brasília), 12h antes do jogo.

Para zelar pelo bem estar dos atletas, o verdão ainda vai mandar no avião um fisioterapeuta e um um responsável pela alimentação dos jogadores, a fim de que todos estejam bem para o jogo, considerando que todos são titulares na equipe.

Segundo o Lance!, além de agilizar a viagem dos jogadores, a estrutura montada tem como intenção diminuir o desgaste e chance de contaminação em voos comerciais e deslocamento entre aeroportos.

Para Weverton esta correria não vai ser novidade. Na última convocação para a seleção brasileira, em outubro, também para as Eliminatórias, o goleiro disputou um jogo pelo Brasil no Peru e, no dia seguinte, defendeu o Palmeiras, em São Paulo.

O duelo entre o Verdão e o Ceará está marcado para 19h (de Brasília), na quarta-feira (18). Para se classificar às semifinais, o Palmeiras pode perder por até dois gols de diferença, graças a boa vitória conquistada em .