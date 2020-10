Nem 'emergência' com Weverton e Menino ajudam (e resolvem) o Palmeiras de Luxemburgo

Time alviverde perdeu a terceira partida consecutiva e agora o futuro de Luxa à frente do Verdão fica bastante incerto

O perdeu mais uma partida no campeonato brasileiro. O Verdão jogou em casa e foi derrotado para o Coritiba por 3 a 1 e deixou o técnico Vanderlei Luxemburgo muito pressionado no comando da equipe paulista. Nem mesmo os retornos emergenciais de nomes importantes conseguiu salvar a equipe de mais um resultado negativo.

Quer ver futebol ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

O Palmeiras chegou à 12ª rodada como único time invicto do Brasileirão. Porém, agora, o clube da zona oeste de chega ao fim da 15ª jornada com três derrotas consecutivas.

Mais times

Após os compromissos com a seleção brasileira, o goleiro Weverton e o meia gabriel Menino voltaram às pressas para somar ao grupo palmeirense. Os dois atletas começaram o jogo como titulares, mas pouco puderam fazer para evitar uma derrota palestrina.

Mais uma vez, grande parte dos números do jogo foram favoráveis ao Palmeiras, menos o mais importante. O time de Luxa teve mais posse de bola, mais finalizações (embora o tenha acertado mais vezes o alvo), mais passes trocados, mais precisão nos passes, mais dribles e etc. Mas fez menos gols, apenas um, que saiu dos pés do jovem Gabriel Verón, com assistência de outro jovem, Patrick de Paula.

Sem uma explicação notória, Vanderlei Luxemburgo sacou Patrick, que fazia uma partida sólida, ainda no intervalo.

O torcedor palmeirense anda cansado, pois viu o time ser campeão paulista, jogando um futebol bastante questionável e moroso. O resultado positivo que rendeu o título estadual parece ter "maquiado" os problemas do time, que já eram bastante evidentes.

Mais artigos abaixo

Antes da partida, Jorginho, treinador do , afirmou que queria que seu time jogasse um futebol ofensivo e fosse protagonista do duelo. Ele prometeu e entregou isso, à sua maneira. Na mesma entrevista ele afirmou que conhecia as vulnerabilidades da equipe de Luxa e foi nesses erros que ele aproveitou para fazer sua equipe crescer.

Diante de um adversário pressionado pelas últimas posições do campeonato, o Palmeiras contou com o que tinha de melhor e mesmo assim foi impotente. Luxa contava que Weverton e Menino poderiam ser soluções para os problemas do time, mas pouco renderam e deixaram o campo derrotados.