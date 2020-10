Como o Lanús chega para enfrentar o São Paulo na Copa Sul-Americana?

Sem jogar há sete meses, os granates terão vários desfalques para duelo contra o Tricolor na competição continental

O terá um duro desafio logo no primeiro mata-mata da . Nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília) o Tricolor visita o Lanús, que não disputa uma partida oficial há sete meses, ou seja, antes da paralisação do futebol pela pandemia da Covid-19.

Diferentemente do , o futebol local na Argentina ainda não retornou. Estão em ação apenas os times da Libertadores e há poucas semanas o São Paulo enfrentou o em uma situação muito parecida. Os Millonarios enfrentaram o Tricolor após seis meses sem atuar oficialmente - e empatou por 2 a 2.

Diante deste cenário, a Goal Brasil conversou com Julian Iglesias, repórter da Goal , a fim saber como o Lanús chega para enfrentar o São Paulo na Copa Sul-Americana. Serão muitas mudanças em relação à última partida da equipe.

"O Lanús não joga oficialmente desde março e desde então perdeu cinco jogadores importantes para o treinador: o goleiro Agustín Rossi voltou ao após o empréstimo que não foi renovado, Marcelino Moreno, uma das figuras da equipe, foi vendido para a , Carlos Auzqui voltou ao River Plate após o empréstimo e os dois zagueiros titulares também saíram: Ezequiel Muñoz não renovou seu contrato e Lautaro Valenti foi vendido ao ", disse Iglesias.

"Além disso, para os jogos contra o São Paulo não poderá contar com seu capitão e principal figura, o atacante Lautaro Acosta, que se recupera de uma lesão muscular", completou.

Foto: Reprodução/Twitter

Mesmo com tantos desfalques, Iglesias aponta para os jogadores que podem fazer a diferença para o Lanús. "Com a defesa a ser remontada, o melhor da equipe está no ataque".

A mistura entre experiência e juventude será vital para o time argentino tentar avançar na segunda fase da Copa Sul-Americana. "O emblemático José Sand renovou o contrato aos 40 anos e continua a ser a referência da área, enquanto o jovem Pedro de la Vega, que foi especulado no e outros grandes clubes da Europa, começa a ser o dono da ofensiva".

Como preparação para a retorno do torneio continental, o Lanús disputou cinco amistosos. Foram três vitórias (contra , Gimnasia e de Sarandí), empatou um (contra Defensores del Belgrano, uma equipe da segunda divisão) e perdeu outro (para o Vélez).

Iglesias afirma que os jogos foram importantes não apenas para a retomada de ritmo, mas para a revelação de novas alternativas para o treinador Luis Zubeldía. "Nestas partidas apareceu Franco Orozco, de 18 anos, que será o responsável por ocupar o lugar do lesionado Acosta e se mostrou um ponta muito rápido, com bom faro de gol (marcou dois gols nestes amistosos)".

#JuegaLanús ¡Final del encuentro con victoria! Fue 1-0 sobre Gimnasia La Plata, con gol de Franco Orozco. pic.twitter.com/8ERmHlQZKn — Club Lanús (en 🏠) (@clublanus) October 21, 2020

Você poderá acompanhar o lance a lance do duelo entre Lanús e São Paulo aqui na Goal, em tempo real.