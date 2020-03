Como o coronavírus bagunçou a agenda do PSG da Ligue 1 à Champions League

O time francês teve jogos alguns adiados e outros vão acontecer sem público

A pandemia de coronavírus Covid-19 está causando muitas mudanças no futebol mundial . Na , o tem sofrido com alterações nas três grandes competições que está disputando - , Liga dos Campeões e Francesa.

Com 1.774 casos confirmados, a França é o quinto país do mundo e segundo da Europa mais afetado pelo coronavírus. Com isso, o futebol local tem passado por algumas alterações, principalmente com o adiamento de jogos.

Dentre os clubes mais afetados está o PSG, além do susto que passou com a suspeita de que Kylian Mbappe, um de seus principais jogadores pudesse estar infectado , o time francês teve duas partidas adiadas.

Pela Ligue 1, o jogo contra o Strasbourg, marcado para o dia 7 de março, teve sua data alterada para dia 18 do mesmo mês . Já pela , o time de Thomas Tuchel viu a final contra o ser adiada por tempo indefinido.

Fora as mudanças no calendário, muitos jogos vão acontecer com os portões fechados. Na Ligue 1, todos os jogos até o meio de abril não vão ter a presença de torcedores. No segundo das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Borussia Dortmund , o PSG também não vai contar com o apoio da sua torcida para reverter o placar sofrido na Alemanha .

A medida de realizar os jogos com portões fechados está sendo bastante criticada. Em entrevistas coletivas, os treinadores da Premier League Pep Guardiola e Jurgen Klopp se posicionaram contra , e o zagueiro do PSG, Marquinhos, também disse não ser a favor, alegando que o time pode sair prejudicado nas disputas sem público.