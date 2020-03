Oitavas da Liga dos Campeões sem torcida: PSG terá estádio vazio devido ao coronavírus

Partida que será disputada no Parc des Princes, contra o Dortmund, terá portões fechados; o mesmo deve acontecer no jogo entre Barcelona e Napoli

A segunda partida entre e , pelas oitavas de final da , será disputada com portões fechados, no Parc des Princes, como medida de precaução contra o coronavírus Covid-19.

O primeiro encontro entre as equipes terminou com vitória alemã, por 2x1. Agora, o time de Neymar e Mbappé precisa vencer para seguir vivo na briga pelo título. Porém, a busca pela classificação vai acontecer sem o apoio dos torcedores de Paris.

PSG x Borussia Dortmund será outro jogo com portões fechados nas oitavas da Champions https://t.co/04dhlc40P6 — Rafael Oliveira (@OliveiraRafa) March 9, 2020

Essa prática vem sendo adotada em alguns jogos ao redor do mundo, principalmente na , um dos países mais afetados pela doença. Neste domingo (8), inclusive, a venceu a Inter em clássico válido pela , para assumir a ponta da tabela de classificação, sem a presença de torcedores. E conforme o vírus se espalha, a opção de realizar partidas com portões fechados se torna mais adotada ao redor do mundo.

Jogos de e também devem acontecer com portões fechados

Não é só o PSG que sofrerá com a medida. Após perder por 4x1 o jogo de ida, o não poderá contar com o apoio de seus torcedores para tentar reverter o resultado diante do , nesta terça-feira (10), no Mestalla.

O mesmo deve acontecer para o confronto entre Barcelona e Napoli, nesta quarta-feira (11), no Camp Nou, segundo informações divulgadas pelo jornal L'Esportiu. A decisão ainda não foi divulgada de maneira oficial, mas o veículo afirmou que o Barcelona será comunicado nos próximos dias sobre a medida de precaução.