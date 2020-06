Como Man City e Chelsea se preparam para tirar Liverpool do topo

Se a Premier League já está decidida, Klopp, Guardiola e Lampard já olham para a próxima temporada em busca do domínio na Inglaterra

Nesta quinta-feira (25), todos os olhos estarão em Stamford Bridge para a partida entre Chelsea e Manchester City. Se a equipe de Guardiola tropeçar, o Liverpool finalmente será campeão da Premier League. Mas se para essa temporada os clubes azuis não podem superar os Reds, eles já olham para a próxima temporada para acabar com o domínio de Mané, Firmino e cia.

Jurgen Klopp garantiu que vai assistir ao clássico nesta quinta, mas que não vai torcer contra o City, como fez na temporada passada, quando os Citizens garantiram o título inglês contra o . A atenção do treinador alemão se volta para as duas equipes mais bem colocadas no campeonato depois do , dois times que podem ameaçar o domínio dos Reds em um futuro próximo.

"A única coisa que percebi quando assisti aos jogos deles [do City] é: 'como é possível que alguém esteja 20 pontos à frente desse time?' Isso é impensável, na verdade", disse Klopp na terça-feira, antes da goleada por 4 a 0 do Liverpool sobre o .

Klopp sabe que, apesar dos 23 pontos de vantagem, o City segue sendo uma ameaça, com jogadores de muita qualidade e um técnico no banco de reservas que dispensa apresentações. E mesmo com a iminente derrota na Premier League, o time de Guardiola já conquistou este ano a Inglesa, tem tudo para também levar a e ainda segue vivo na Liga das Campeões. Depois de três troféus temporada passada, os Citizens podem repetir o feito mais uma vez.

Além disso, Klopp sabe que repetir a atual campanha, com 28 vitórias em 31 jogos, será difícil, até mesmo para sua equipe, e que o City dificilmente terá outra temporada tão inconsistente como a atual.

Correndo por fora está o , que parece melhorar a cada dia sob o comando de Frank Lampard. O ídolo dos Blues está fazendo um belo trabalho com os jovens do time e, após cumprir proibição de transferências, o clube está de volta ao mercado.

Até o momento, já contrataram Ziyech, do , e Timo Werner, do RB Leipzig. O alemão, inclusive, estava no radar do Liverpool, mas o lado financeiro falou mais alto e ele desembarcou em Londres. Além deles, Lampard ainda deseja Ben Chilwell, lateral esquerdo do Leicester, e Kai Havertz, sensação do . Nomes que podem mudar o time de patamar.

Além disso, foi o Chelsea, cheio de jovens, que eliminou o Liverpool na Copa da Inglaterra, pouco antes da paralisação do futebol. É verdade que ainda falta muito para os Blues chegarem no nível da equipe de Klopp, mas os primeiros passos estão sendo dados.

Consistência é a chave para vencer a liga. O Liverpool está mostrando isso agora e o City também mostrou nos dois últimos anos. Resta saber quem mostrará na próxima temporada.